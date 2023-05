Tomatis (FdI): "Il ponte antico all'ingresso di levante di Albenga è in completo stato di abbandono"

La denuncia arriva da Roberto Tomatis, capogruppo di Fratelli d’Italia in Consiglio comunale: "Il ponte antico all’ingresso di levante di Albenga è in completo stato di abbandono".

L’arco è quello di Pontelungo un reperto storico dove è cresciuta a dismisura la vegetazione e dove spesso vengono abbandonati rifiuti di ogni genere. Roberto Tomatis ha fotografato la situazione di degrado durante uno dei suoi quotidiani sopralluoghi della città che cambia.

"Che cambia in peggio – ironizza Tomatis – Su questa zona più volte avevamo invitato l’amministrazione Comunale ad intervenire per riqualificarla, ma sindaco e giunta hanno tappato le orecchie ed hanno chiuso gli occhi. Peccato però che la situazione sia peggiorata dopo l’ultimo nostro appello".

"Sotto le arcate abbiamo trovato tantissime bottiglie e lattine di birra abbandonate. E credo che questo non sia un bel biglietto da visita. Magari questi interventi di ordinaria manutenzione del territorio non avranno un impatto mediatico sui social come vorrebbe l’Amministrazione ma credo che ci voglia davvero poco per risolvere una situazione indecorosa che regna da tempo in quella zona", conclude Tomatis.