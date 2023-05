Sampdoria ko a Udine, adesso lo dice anche l'aritmetica: è Serie B

Nove minuti. Tanto è bastato all'Udinese per sbloccare la sfida odierna contro la Sampdoria e spingere i blucerchiati aritmeticamente in Serie B. Alla Dacia Arena finisce 2-0 in favore dei padroni di casa e così con quattro giornate d'anticipo la Samp torna, quantomeno in attesa di conoscere gli sviluppi societari, nella serie cadetta.

Cronaca di una fine annunciata, conclusione tutt'altro che degna di una stagione da incubo: un'annata partita con mille incognite e proseguita sempre peggio tra risultati pessimi sul campo e una gestione del club sempre al limite. Voci di presunte trattative per il passaggio di proprietà, apparizioni più che mai sgradite del patron Ferrero e oggi l'inevitabile sentenza matematica della retrocessione: quanti bocconi amari per gli encomiabili tifosi che anche a Udine non hanno fatto mancare il loro sostegno alla squadra.

Il gol di Pereyra al 9' ha aperto le marcature, al 34' il raddoppio di Masina. Poi poco altro da segnalare: nel secondo tempo una clamorosa palla gol sciupata da Djuricic e un palo di Gabbiadini, gli unici sussulti degni di nota in attesa del fischio finale.

Empoli in casa, Milan in trasferta, Sassuolo nuovamente tra le mura amiche e l'ultima al San Paolo di Napoli i prossimi impegni della Samp prima di chiudere la stagione. La partita più importante sara però quella societaria con l'obiettivo di scongiurare l'ipotesi fallimento.