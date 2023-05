Ad Albissola Marina “Vetrina d'Artista” con “Fantastica Liguria – Liguria fantastica” di Giovanna Crescini

“Fantastica Liguria – Liguria fantastica” é il tema della mostra di ceramiche e di dipinti che Giovanna Crescini sta proponendo dal 3 al 31 maggio nella “Vetrina d'artista” del “Centro Artigianale Restauri”, in via Repetto, ad Albissola Marina, mediante oggetti dalle forme nettamente geometriche evocanti quelle lineari, familiari, che essa coglie nel paesaggio della Liguria e con altre forme ispirate anch'esse dalla natura ligure. Due recenti tele mandano, a loro volta, con una accattivante festa di colori, il messaggio di speranza della attuale primavera del Savonese.

“L'originalità di questa proposta ceramica di Crescini é completata dalla poesia che promana dai personali colori dell'artista e dal forte richiamo della loro serrata resa cromatica e dei volumi” rileva il critico d'arte Federico Marzinot nella sua presentazione della mostra. Tali contenuti e la figura d'artista di Crescini verranno illustrati da Marzinot Sabato 20 maggio, alle ore 17; in un incontro ad Albissola Marina davanti alla “Vetrina” in via Repetto, nell'ambito della tradizionale manifestazione “Buongiorno Ceramica” in programma, con numerosi eventi, il 20 e 21 maggio ad Albisola Superiore, Albissola Marina, Celle Ligure, Savona ed in altre 47 città italiane a cura delle locali Amministrazioni e dell'AICC-Associazione Italiana delle Città della Ceramica.