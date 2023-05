Israele75, è finalese e nel segno della cucina la vittoria nel contest nazionale per celebrare lo Stato israeliano

E' stato l'istituto alberghiero finalese "A. Migliorini" con la classe II C ad aggiudicarsi la vittoria, insieme all'associazione Italia Israele di Savona, nel concorso nazionale "Israele75", pensato per celebrare i 75 anni della nascita dello Stato israeliano.

L'iniziativa prevede, fra le altre cose, che i ragazzi della classe insieme ai docenti professor Colombo per la cucina, professoressa Ceccatelli per gli allestimenti e la sala bar e il professor Peluffo d'inglese, partecipino a due cooking workshops online l'11 maggio: il primo sarà con Fabrizio, uno famoso chef israeliano di Tel Aviv, mentre il secondo con Valerie, una chef arabo israeliana della comunità beduina nel deserto del Negev.

I ragazzi del Migliorini impareranno a preparare alcuni piatti della tradizione culinaria israeliana, da quella ebraica a quella araba, e insegneranno ai due chef israeliani a preparare le lasagne al pesto, nella migliore tradizione ligure: un'esperienza importante di conoscenza ed avvicinamento fra culture e tradizioni attraverso il cibo e la cucina.

L'iniziativa, che vede i determinatissimi ragazzi del Migliorini aggiudicarsi la vittoria nel concorso nazionale, prevede poi che i ragazzi preparino e cucinino i piatti della tradizione israeliana, ebraica e beduina del Negev, curando tutti i dettagli anche di allestimento e preparazione dei menu in italiano ed ebraico, durante una cerimonia che si svolgerà in giugno alla presenza delle Autorità regionali e provinciali per celebrare i 75 anni dello Stato di Israele e la possibilità per alcuni studenti di un viaggio scambio cultural culinario con Israele nel prossimo anno scolastico.