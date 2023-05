A Pietra Ligure Seba Gravina svela il suo "Librociecato": "Un regalo per tutti i miei followers" (FOTO e VIDEO)

Serata speciale quella andata ieri in scena al Teatro "Moretti" di Pietra Ligure. Il palco pietrese ha infatti ospitato la presentazione di “Librociecato”, l'opera che mette nero su bianco la storia di Sebastiano Gravina. A condurre l'evento, iniziato con un minuto di silenzio in memoria dei 17enne pietrese Andrea Mileto tragicamente scomparso nelle scorse ore, Simone Graziano e il giornalista Fabrizio Vespa.

Già sportivo di successo (capitano della nazionale di calcio a 5 non vedenti), Seba è protagonista sui social network con "Videociecato" dove racconta la sua vita con la consueta dose di ironia che da sempre lo contraddistingue. Lui, una persona molto attiva nel sociale (non a caso è ambasciatore della Bandiera Lilla per il Comune di Pietra Ligure), soprattutto per dimostrare che la disabilità può non rappresentare un muro invalicabile nell'esistenza di chi è costretto a conviverci.

E dopo il boom social ecco anche il libro scritto con Alessandra Munerol, scrittrice e poetessa loanese nonché ideatrice di "Metamorfosi", progetto multidisciplinare che le ha permesso di conoscere proprio Sebastiano e la moglie Shadia: da quell'incontro è nato un legame forte, capace di condurre fino alla scrittura insieme di un'opera che vuole ispirare non solo chi ha una disabilità o chi vive con una persona disabile, ma anche tutte quelle persone che provano un disagio di natura fisica ed emotiva e stanno cercando il modo di reagire per trovare serenità.

"Come nasce l'idea di scrivere questo libro? Già da tempo avevo in mente di provare questa esperienza, anche se non avevo ben chiaro cosa raccontare - ha confidato Sebastiano ai microfoni di Savonanews - il progetto è dunque rimasto un'idea e basta finché alcune circostanze hanno fatto sì che quello che per me è un vero e proprio sogno si concretizzasse". Decisivo per la realizzazione di "Librociecato", l'incontro con Fabrizio Vespa: "Con l'esplosione di 'Videociecato' sono stato contattato dalla 'Consulta per le persone in difficolta' di Torino e grazie a loro nel 2022 ho vissuto alcuni giorni di vacanza nelle Langhe partecipando anche al Salone del Libro. Lì con Fabrizio è ripartita l'idea del libro".

"È un regalo che faccio a tutte le persone che mi seguono e che mi hanno permesso di arrivare a scriverlo - ha aggiunto "Videociecato" - ogni persona acquisisce notorietà grazie a coloro che la seguono e la apprezzano. Ogni frase, ogni pagina di questo libro è dedicata ai miei followers come ho specificato nella dedica. Il pensiero va a tutte le persone che mi sono state vicine, che hanno creduto sin dall'inizio in me".

“Il libro è in qualche modo ‘figlio del progetto ‘Metamorfosi’, nato durante il lockdown – spiega la scrittrice Alessandra Munerol, coautrice di Librociecato -. Raccoglievo storie di persone comuni e le trasformavo in monologhi. Tra le persone incontrate, ho avuto la fortuna di conoscere Sebastiano e Shadia. Ho raccolto la loro testimonianza e da lì è nata l’idea di scrivere un libro che ha l’obiettivo di diffondere un messaggio di inclusione, un modo di affrontare la disabilità in modo ‘tosto’, trovando comunque delle soluzioni, nonostante le difficoltà che in fondo tutti noi possiamo incontrare, e dimostrando che c’è sempre una strada percorribile. Ad esempio, Seba aveva il sogno di giocare a calcio e diventare un giocatore professionista. Non ha potuto praticare il calcio normale, ma c’era quello non vedenti a cinque ed è arrivato fino alla Nazionale e fino ai Mondiali, quindi un bel risultato”.

Alla serata hanno preso parte le principali autorità del territorio, tra loro il sindaco di Pietra Ligure Luigi De Vincenzi e l'assessore alle Politiche Sociali Marisa Pastorino: