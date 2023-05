Al Tennis Club Garlenda il Torneo Nazionale di Primavera, per l’inclusione delle persone con disabilità

Il Tennis Club Garlenda è sempre stato un circolo aperto a tutti, da oltre vent'anni, infatti, promuove il tennis in carrozzina e ormai da undici il tennis per ragazzi con disabilità intellettivo-relazionale. Il progetto è ormai una tradizione, infatti sono molti i ragazzi che negli anni hanno frequentato il corso che, per la durata di ben nove mesi all’anno, li ha impegnati tutte le settimane.

Attualmente sono quattordici i ragazzi della Sacra Famiglia e dell'Asl che tutti i martedì mattina si allenano preparandosi per partecipare al Torneo Nazionale FISDIR, tappa valida per il Campionato Italiano.

Questo si terrà il 10 e 11 giugno proprio presso il club garlendese, festeggiando la dodicesima edizione quest’anno resa speciale dall’inaugurazione di un nuovo campo, messo a nuovo grazie ai fondi regionali per l’inclusione delle persone con disabilità.

Al dodicesimo Torneo Nazionale di Primavera si daranno battaglia atleti provenienti da quasi tutte le Regioni d'Italia, è ormai di casa Antonello Catalano, pluricampione nazionale di Tennis FISDIR.

Il Club di Garlenda sostiene con impegno questa iniziativa in quanto, negli anni, si è dimostrata altamente educativa anche per i nostri giovani.

“Al Tennis Club Garlenda, una struttura comunale concessa in gestione all’associazione sportiva, non solo va riconosciuto il merito di organizzare un qualcosa di unico in Liguria, il Torneo Nazionale di Primavera, ma va fatto un plauso speciale per l’impegno costante nell’avvicinare ragazzi al tennis, infatti grazie all’impegno e alla costanza del direttivo e del maestro Mario Pasquini, nove mesi all’anno il circolo offre la migliore accoglienza possibile a ragazzi che trovano nello sport una vera e propria terapia, questo deve rendere molto orgogliosi sia noi che tutta la nostra comunità”, è il commento di Alessandro Navone vicesindaco del Comune di Garlenda con delega all’associazionismo.