"Dalla 'Pacem in terris' alla 'Fratelli tutti'": a Palazzo Nervi il convegno della Diocesi di Savona-Noli

Sessant'anni fa, l'11 aprile 1963, poco prima di morire, san Giovanni XXIII firmava la "Pacem in terris", lettera enciclica "sulla pace fra tutte le genti, fondata nella verità, nella giustizia, nell’amore, nella libertà". L’attualità di questo storico documento sarà oggetto di un convegno sabato 13 maggio alle ore 15 nella Sala "Caduti di Nassiriya" della Provincia, in via dei Sormano 12.

Interverranno Marco Roncalli, biografo del pontefice bergamasco, e il professor Sergio Paronetto, presidente del centro studi di Pax Christi e referente del movimento cattolico per il cammino sinodale della Chiesa cattolica italiana.

L'incontro avrà per titolo "Come agnelli in mezzo ai lupi. Le vie cristiane della pace, dalla 'Pacem in terris' alla 'Fratelli tutti'", sarà moderato da Franco Fossati, referente di Pax Christi per la Diocesi di Savona-Noli ed è organizzato dalla Diocesi di Savona-Noli, da Pax Christi Punto Pace Cogoleto "Helder Camara" e dell'Associazione Medici Cattolici Italiani.