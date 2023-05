Fidapa, cerimonia delle candele per il distretto di Alassio

Dopo Albenga, anche il distretto di Alassio, presieduto da Cinzia Salerno, ha organizzato la “Festa delle Candele”, tradizionale evento della Fidapa, celebrato in tutto il mondo, trattandosi di un’associazione internazionale a scopi benefici composta da donne in carriera in arti, professioni e varie altre attività.

La serata, svoltasi all’Hotel Regina, ha preso il via con l'inno nazionale italiano, seguito da quello europeo e poi da quello americano, essendo l’associazione stata fondata negli Stati Uniti.

Oltre allo staff locale erano presenti personaggi Fidapa a livello nazionale e internazionale: Anna Lamarca, past presdent nazionale, Rachele Capristo, presidente Nord Ovest, Silvia Moglia, vice presidente Nord Ovest, Antonella Tosi, componente commissione ONU, Grazia Mura, task force Comunicazioni, Stefania Chinellato, vicepresidente distretto Torino e le autorità cittadine.

Dopo l’accensione delle candele, sono state “appuntate” otto nuove iscritte. Finale conviviale con torta speciale e balli.