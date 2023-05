Toirano, un nuovo itinerario artistico permanente per il borgo e per i luoghi di cultura del paese

Costituito da 24 sculture e due dipinti murali collocati per tutto il borgo medievale e nelle vicine aree del paese, il percorso accoglie e riunisce le opere dei più apprezzati ceramisti e artisti locali, presenti in mostre, concorsi e cataloghi di rilevanza nazionale e, in alcuni casi, internazionale: Nadia Allario, Luciana Bertorelli, Luigi Canepa, Pietrina Cau, Sandra Cavalleri, Agenore Fabbri (con il celebre Monumento alle vittime e ai caduti di tutte le guerre, del 1969, al Parco Rosciano), Elisa Lacchini Traverso, Rosanna La Spesa, Giacomo Lusso, Caterina Massa, Veronique Massenet, Mario Nebiolo (con cinque sculture e un murale già presenti sul territorio comunale), Aldo Pagliaro, Paolo Pastorino, Margherita Piumatti, Ylli Plaka, Roberto Scarpone, Carlo Sipsz, Vanna Varnero e Marco Bennati, Luisa Vincini; a cui si aggiungono i ragazzi della Scuola Secondaria di Primo Grado “Eugenio Montale”, autori appunto, nel 1994, del grande murale dal titolo Per non dimenticare, in ricordo del bombardamento aereo di Toirano del 12 agosto 1944 e in dialogo, nella riproduzione dei principali soggetti, con il vicino complesso scultoreo in bronzo di Fabbri.