Borghetto, "Il maggio dei libri" chiude con la scrittrice Guia Risari

4 giorni, 15 incontri, oltre 400 ragazzi e tantissimi libri. Questi i numeri delle attività promosse dal Sistema Bibliotecario della Valle Varatella, con l’organizzazione della Biblioteca Civica di Borghetto Santo Spirito, nell’ambito de Il Maggio dei Libri, campagna promossa dal Centro per il Libro e la Lettura.

Termina oggi (11 maggio, ndr) infatti, una quattro giorni nelle scuole primarie e secondarie di primo grado di Borghetto S. Spirito, Boissano e Toirano, finanziata dai Comuni del Sistema Bibliotecario della Valle Varatella (Balestrino, Boissano, Borghetto S. Spirito e Toirano), che ha permesso ad oltre 400 bambini e ragazzi di incontrare la scrittrice Guia Risari.

A inizio anno le classi partecipanti al progetto di promozione della lettura del Sistema Bibliotecario della Valle Varatella avevano ricevuto in omaggio alcune copie dei libri dell’autrice, sui quali, insieme alla Biblioteca di Borghetto S. Spirito e agli insegnanti, hanno lavorato durante l’inverno.

Grande l’entusiasmo durante gli incontri, durante i quali si sono letti libri, ammirato illustrazioni e immagini, scoperto storie, luoghi e racconti nuovi e avvincenti.

Molte le classi che hanno illustrato a Guia Risari veri e propri libri realizzati in classe ed anche fantastici cappelli, nati dalla fantasia dei ragazzi, grazie alla lettura dei testi dell’Autrice.

"Un ringraziamento a Guia Risari per la passione dimostrata, ai ragazzi per la partecipazione, agli Insegnanti per l’entusiasmo!" conclude l'assessore borghettino Carolina Bongiorni.