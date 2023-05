Campioni in passerella il 18 maggio al Porto Antico nel "Galà delle Stelle" dedicato alla Gigi Ghirotti

Un Galà ricco di “Stelle” dedicato alla Fondazione Gigi Ghirotti. Ritorna Giovedì 18 maggio, al Porto Antico di Genova, l’appuntamento con la Notte degli Oscar dello sport ligure. I campioni di oggi (e domani) saranno celebrati sul palco della Sala Grecale dei Magazzini del Cotone con la partecipazione di grandi testimonial e artisti. Fischio d’inizio alle ore 20 (prenotazione obbligatoria alla mail info@stellenellosport.com)



Ritorna sulla passerella rossa Silvia Salis, vicepresidente vicario del Coni e per tre volte (2000, 2004 e 2009) protagonista da campionessa nel lancio del martello (due volte olimpica) della rassegna di Stelle nello Sport. La Scherma d’alto livello sarà due volte rappresentata grazie alla partecipazione di Salvatore Sanzo, campione olimpico ad Atene 2004 nel fioretto oggi dirigente responsabile per i territori di Sport di Sport e Salute, e Pietro Torre, bronzo agli ultimi Mondiali a squadre nella sciabola. Giovani e già campioni: è il caso della gin-nastica e di due fiori sbocciati ai Mondiali Juniores di Antaya a inizio primavera come Caterina Gaddi (oro al-le parallele asimmetriche e bronzo nel concorso generale) e Riccardo Villa (tre bronzi).



Più di 180 mila i voti hanno determinano i 21 Oscar che saranno consegnati. Alberto Gilardino, artefice del-la promozione del Genoa in serie A, riceverà il Trofeo EcoEridania quale Rossoblucerchiato del 2023 scelto dal pubblico di Stelle nello Sport. Un Oscar speciale sarà assegnato ai vertici del Genoa CFC. Non era facile man-tenere la promessa “only one year”. La nuova proprietà rossoblù ci è riuscita e l’entusiasmo in casa Genoa è ritornato ai massimi livelli.



Applausi anche per i vincitori delle categorie BIG, Davide Costa (atletica leggera-Trofeo BPER Banca) e Mar-ta Cantero (nuoto artistico-Trofeo Villa Montallegro) che alzeranno l’Oscar dello Sport insieme a Luca Fran-chi (wingfoil), Stefano Cordone (sport invernali), Alice Ramella (canottaggio) e Cinzia Noziglia (tiro con l’arco). Festa anche tra gli Junior, con passerella per il ginnasta Davide Simeone (Trofeo Cambiaso Risso) e la sciabo-latrice Giada Galetti (Trofeo PSA Italy) premiati insieme a Vincenzo Cafarelli (pugilato), Davide Damonte Cola (nuoto), Elena Ferrari (ginnastica) e Anna Ruggeri (sport equestri). Emozioni a non finire per i Green, gli Un-der 14, premiati con il Trofeo Erg: la canoista Noemi Scordino, il nuotatore Klaudio Agaj e lo spadista Angelo Borelli.



Il palco sarà poi preso d’assalto dai cestisti della Pallacanestro Sestri, dalle pattinatrici dell’HP Voltri Mele e dai giocatori del Genova Hockey 1980, le tre società più votate nel Trofeo Biauto Group. Due i riconoscimenti speciali: alla Spezia Tarros per il ritorno nella serie B di basket dopo oltre 40 anni e allo Special Team Geno-va, storica realtà dello sport per tutte le abilità,a cui va il premio SportAbility.



A condire la consegna degli Oscar saranno i sorrisi dei premiati e le loro spettacolari immagini sul maxi-schermo. Sport e anche spettacolo con tre speciali momenti artistici. La sigla d’apertura del Galà sarà firmata dai ballerini della Groovies Dance School, diretta da Silvia Cerdelli. Sul palco si esibiranno le “stelle” della scuola Arti’s, con una coreografia ideata da Francesca Frassinelli ed eseguita dagli allievi del progetto di alta formazione Resilience. Una performance che ha riscosso grande successo anche sul palco di Italian’s Got Ta-lent. I sorrisi, poi, arriveranno grazie alle incursioni di uno dei grandi protagonisti di Bruciabaracche.



Immagini emozionanti, storie da raccontare. Il 24° Gala celebrerà anche la “grande bellezza dello sport”. Sul maxischermo potranno essere ammirati gli elaborati vincitori del concorso scolastico “Il Bello dello Sport” e le foto finaliste del Premio Nicali - Iren.



Nel foyer della Sala Grecale, ad accogliere e salutare gli ospiti ci saranno come per tradizione i volontari del-la Fondazione Gigi Ghirotti con il prof. Franco Henriquet. Con una donazione si potrà partecipare alla Lot-teria delle Stelle, concorrendo all’estrazione di una magnifica crociera Msc per due persone e ricevendo un dolce cadeaux firmato Panarello (per accedere al Galà è obbligatoria la prenotazione a in-fo@stellenellosport.com).