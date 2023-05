Murialdo, paura per un'auto finita fuori strada in borgata Pallareto: soccorsi mobilitati

Attimi di paura intorno alle 19.30 a Murialdo in borgata Pallareto, dove un'auto guidata da una donna è finita fuori strada.

Secondo quanto riferito, l’auto, capottando giù per una scarpata, è finita contro una pianta che, fortunatamente, ha fermato la sua discesa.

Immediato l'intervento dei militi della Croce Verde di Murialdo, dell'automedica del 118 e dei Vigili del fuoco.

Inizialmente è stato allertato anche l'elisoccorso Grifo, ma fortunatamente non si sono registrate gravi conseguenze: la donna coinvolta nell'incidente è stata estratta illesa dal mezzo e, dopo i primi accertamenti, non è stato necessario il trasporto in ospedale.

Sul posto anche i Carabinieri per i rilievi del caso.