Cercate una giornata diversa dal solito, con tante divertenti attività per fuggire dall’ordinario? Trascorrete una giornata in Resort!

Con l’arrivo delle lunghe giornate di sole, tutti i weekend Villa Giada apre le porte alle famiglie con un'offerta speciale per vivere una giornata all’insegna del gusto e del divertimento.

Gusto per il suo fiore all’occhiello: “la colazione 101” con i suoi 100 + 1 prodotti freschi, torte e dolci fatti in casa serviti a buffet.

Non mancano naturalmente prodotti gluten free, vegan, vegetariani e senza lattosio.

Tutto avrà un gusto sublime se assaporato sulla nostra terrazza di Giada con una vista mozzafiato su tutta la valle del Prino.

Divertimento assicurato invece, tra un tuffo in piscina, una sfida a minigolf e l’accesso al campo polivalente.

Villa Giada offre, infatti, ai suoi ospiti 2 diverse piscine:

la piscina Azzurra, coperta con acqua riscaldata aperta l’intero anno e la piscina delle Cascate, esterna con vasca per i bambini ( 0,50 m), scivolo ed “Enrico” il nostro amico delfino birichino.

Entrambe sono dotate di lettini ed ombrelloni per un po’ di relax.

Per le sfide tra i più sportivi, sempre inclusa nella giornata l'attrezzatura necessaria per giocare nel nostro mini golf (9 buche) o per poter scegliere tra una partita di calcio, basket, tennis, ping pong e calcio balilla.

Se non potrete proprio staccare neanche nel tempo libero, disponibile una FREE WIFI - ZONE.

Insomma Villa Giada ha pensato proprio a tutto!

Dal vostro arrivo, sistemata l’auto nel nostro parcheggio privato, dovrete solo PRENDERVI IL VOSTRO TEMPO!!

L’offerta Weekend a Villa Giada include:

Parcheggio con accesso giornaliero in struttura, colazione inclusa e utilizzo della nostre aree divertimento / relax ai costi di: euro 20,00 per ogni adulto, euro 15,00 per i bambini.

Info su: https://villagiadaresort.it/giornata_villagiada/