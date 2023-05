Starbucks, tutto è pronto: domani apre al pubblico lo store di Genova (foto e video)

Aprirà ufficialmente domani, sabato 13 maggio, il punto vendita Starbucks di Genova, in via Porta d'Archi, a due passi dalla centralissima arteria dello shopping che è via XX Settembre.

Aperto tutti i giorni dalle 7 del mattino alle 20, si preannuncia già come nuovo punto di riferimento per turisti e genovesi, che potranno contare sulla connessione wi-fi gratuita e sulla possibilità di intrattenersi per studiare, leggere o lavorare ai tavoli della caffetteria più famosa del mondo.

“Serviva uno Starbucks a Genova” commenta Vincenzo Catrambone, General manager di Starbucks Italia. “Quando ad aprile 2018 abbiamo aperto a Milano il primo negozio, abbiamo ricevuto da parte di tantissime città italiane richieste di apertura, e questo ci ha stimolato per trovare una location qui a Genova.

Sui social abbiamo ricevuto richieste per aprire in questa città da parte dei giovani e dei consumatori locali e finalmente oggi siamo qui, in una location importante, perché siamo vicinissimi a via XX Settembre, in un locale particolare, speciale, un ennesimo locale diverso dagli altri.

Speriamo che i genovesi siano contenti dell’arrivo di Starbucks.

Abbiamo assunto 25 persone, sono tutti ragazzi e ragazze entusiasti, abbiamo fatto loro formazione nei locali delle città vicine, a Milano e a Torino, e oggi sono pronti a iniziare l’avventura nel loro negozio.

Abbiamo provveduto a selezionare un fornitore locale per la focaccia genovese perché da queste parti è una tradizione e non poteva certo mancare”.

“È un’opportunità di lavoro che mi è stata consigliata da un ex collega con cui avevo già lavorato, e visto che sono una persona intraprendente e che vuole scoprire e rinnovarsi, ho deciso di buttarmi in questa nuova esperienza” commenta Nano Giamaica, store manager del punto vendita. “Si tratta di un’esperienza nuova non solo per me ma anche per l’Italia: Starbucks è approdato da qualche anno nel nostro paese.

L’ambiente di lavoro è dinamico e giovanile, abbiamo perlopiù colleghi giovani, quindi un ambiente sereno e tranquillo, dove si scherza, ma al contempo serio e giudizioso”.

“Siamo veramente contenti quando una realtà commerciale sceglie Genova. Questa apertura è fondamentale come traino per spostare i flussi turistici dal nostro centro storico verso via XX Settembre, per far vivere le nostre vie commerciali” commenta l’assessora Paola Bordilli.