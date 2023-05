Bandiere Blu, Ziliani (Confcommercio Ponente): “Grande valore, amplifica la nostra offerta turistica”

Parte dalla sua Laigueglia la soddisfazione di Daniele Ziliani, presidente Confcommercio del Ponente della Provincia di Savona per l'attribuzione delle nuove Bandiere Blu.

"E' un riconoscimento importante che amplifica e valorizza la nostra offerta turistica", spiega Ziliani in una nota. I criteri di attribuzione delle Bandiere Blu sono l'educazione e gestione ambientale, la qualità delle acque, i servizi e la sicurezza. "Nella nostra Delegazione Territoriale di Ponente con Laigueglia sono presenti i litorali di Borghetto, Ceriale e gli approdi di Alassio ed Andora. Un segnale concreto del lavoro fatto in questi anni dalle Amministrazioni locali e da tutti gli operatori del comparto turistico".

"Voglio infatti sottolineare quanto sia fondamentale per un'offerta turistica di qualità che tutti i settori, dal balneare al ricettivo, dalla ristorazione agli esercizi commerciali ed artigianali si sentano coinvolti in un lavoro di fattiva collaborazione".

"Il nostro prodotto turistico è unico. Parte sicuramente, come in questo caso dalla cura per l'ambiente e la bellezza del nostro mare e al meglio lo dobbiamo offrire tutti insieme alle nostre clientele", conclude Ziliani.