Eurovision 2023, Alessandra in finale con la sua Queen of Kings sarà la 20esima a esibirsi (FOTO)

Alessandra Mele, la Queen of Kings ligure, di Cisano sul Neva, che gareggia per la Norvegia all’Eurovision Song Contest 2023, stasera potrà essere votata con il numero 20. Come da regolamento, dall’Italia non si potrà votare per Marco Mengoni, ma potremo votare per la nostra conterranea Alessandra Mele.

Ormai mancano poche ore alla finalissima del contest canoro più importante d’Europa, che verrà trasmesso dalla Liverpool Arena alle 21.20 in diretta su Rai1. A commentare la diretta in italiano saranno Mara Maionchi e Gabriele Corsi.

Sono state giornate molto intense per Alessandra, che si è guadagnata il diritto alla finale con l’esibizione dello scorso 9 maggio, ma anche particolarmente gratificanti. Sembra infatti che a Liverpool sia scoppiata una vera “Alessandra-mania”, con tanti fan che la cercano e la attendono fuori dall’hotel in cui alloggia. Addirittura la mamma di Alessandra, Marie Watle, che orgogliosamente sfoggia una coroncina sulla testa che richiama quella della figlia, riceve divertenti richieste di selfie da parte dei giovani sostenitori.

“In questi giorni non è quasi stato possibile stare con lei. Abbiamo avuto pochi momenti che abbiamo condiviso durante il trucco – spiega mamma Marie ai microfoni di Savonanews -. Il tifo per Alessandra e la Norvegia e formidabile. Martedì sera, quando si è esibita, la platea cantava così forte la sua canzone, che quasi non si sentiva Alessandra dal palco. L’atmosfera è davvero calda”. Così come è rovente nel savonese, dove sono tanti i sostenitori che questa sera torneranno a votarla per darle ufficialmente il titolo di regina di Eurovision 2023.

Questa sera dovrà vedersela anche con Marco Mengoni, che si esibirà con la sua Due Vite. I finalisti in totale sono 26: ai Big Five e all'Ucraina, infatti si aggiungono i 20 cantanti selezionati durante le semifinali. Tra gli ospiti, anche Mahmood che l'anno scorso ha partecipato alla gara in coppia con Blanco.

Attualmente, secondo quanto si legge sul web, Alessandra è tra i 10 favoriti per la vittoria a Eurovision 2023.

Questa la scaletta dei cantanti in ordine di esibizione:

01 Austria: Teya & Salena – Who The Hell Is Edgar?

02 Portogallo: Mimicat – Ai Coração

03 Svizzera: Remo Forrer – Watergun

04 Polonia: Blanka – Solo

05 Serbia: Luke Black – Samo Mi Se Spava

06 Francia: La Zarra – Évidemment

07 Cipro: Andrew Lambrou – Break A Broken Heart

08 Spagna: Blanca Paloma – Eaea

09 Svezia: Loreen – Tattoo

10 Albania: Albina & Familja Kelmendi – Duje

11 Italia: Marco Mengoni – Due Vite

12 Estonia: Alika – Bridges

13 Finlandia: Käärijä – Cha Cha Cha

14 Repubblica Cecaa: Vesna – My Sister's Crown

15 Australia: Voyager – Promise

16 Belgio: Gustaph – Because Of You

17 Armenia: Brunette – Future Lover

18 Moldavia: Pasha Parfeni – Soarele şi Luna

19 Ucraina: TVORCHI – Heart of Steel

20 Norvegia: Alessandra – Queen of Kings

21 Germania: Lord of the Lost – Blood & Glitter

22 Lituania: Monika Linkytė – Stay

23 Israelea: Noa Kirel – Unicorn

24 Slovenia: Joker Out – Carpe Diem

25 Croazia: Let 3 – Mama ŠČ!

26 Regno Unito: Mae Muller – I Wrote A Song