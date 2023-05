I roseti più belli d’Italia: ecco dove andare per la Festa della Mamma

Si dice che maggio sia il mese delle spose, delle mamme e delle rose. Il mese più dolce dell’anno dove le rose, simbolo della rinascita, tornano a sbocciare tingendosi di mille colori e fragranze. Non poteva, dunque, che celebrarsi in questo periodo dell’anno la Festa della Mamma. Per una giornata indimenticabile non regalate un mazzo di fiori, ma un intero giardino di rose. Ecco alcuni parchi che ospitano i roseti più belli d’Italia.

Bossolasco (Cuneo)

Di rose se ne potranno ammirare tante a Bossolasco, dove ogni anno, ad inizio di giugno, va in scena la “Festa della Fioritura delle Rose”. Un’esperienza consigliata a chi ama scoprire le bellezze artistiche e paesaggistiche del territorio dell’Alta Langa e ammirare questi delicati fiori in tutto il centro cittadino e perfino gustare friceu alle rose.

Venaria Reale (Torino)

È un tripudio di colori il Giardino delle Rose della Venaria Reale, alle porte di Torino, dove la reggia e l’intero borgo si preparano per accogliere la Festa delle Rose in programma il 14 e 15 maggio con eventi, laboratori oltre che ad una ricca mostra mercato di rose.

Roma

È uno dei luoghi più incantevoli della capitale: l’Aventino. Qui si passeggia tra oltre 1100 specie di rose in una cascata di profumi e colori. Tra rose rosse, bianche, gialle, rosa, a cespuglio, a rampicante, ad albero si gode di una suggestiva vista sul Circo Massimo e sulle antiche vestigia del Colle Palatino.

Rovato (Brescia)

Fino ai primi di giugno sono visitabili i giardini di Castello Quistini in Franciacorta, poco lontano dal lago d’Iseo e in occasione della spettacolare fioritura di oltre 1500 varietà di rose è previsto un calendario di eventi e laboratori.

Gropparello (Piacenza)

A Gropparello, nel castello delle fiabe che si trova a circa 30 km da Piacenza, si è circondati dal turbinio di colori di 1200 esemplari del Museo della Rosa, dove si possono ammirare 125 varietà e 17 roseti.

Montagnana (Modena)

In un’ampia vallata tra le colline e un laghetto artificiale, a 25 chilometri da Modena, c’è il Giardino Museo delle Rose Antiche a Serramazzoni con oltre 750 varietà di rose antiche. Qui crescono spontanee varietà di rose provenienti da tutto il mondo.

Roccantica (Rieti)

Maggio è senza dubbio il momento migliore per visitare il Roseto Vacunae Rosae di Roccantina, tra Roma e Rieti, che fa parte dei Grandi Giardini Italiani. Un’onda fiorita con oltre 5500 varietà di rose antiche e moderne, distribuite in 130 settori, divisi per colori, profumi, origini e famiglie. Un luogo unico che regala un viaggio storico, culturale ed artistico nell’universo della rosa.

Cordovado (Pordenone)

Per tutto il mese di maggio il Castello di Cordovado ha in programma un calendario di eventi in omaggio alla fioritura delle rose del giardino e del labirinto. Un’occasione per godere di tutte le fasi della fioritura dove le rose e la natura sono gli attori principali.

Pompei (Napoli)

Pompei è fonte inesauribile di bellezza e conoscenza, anche attraverso la sua flora. La rosa, il fiore più pregiato di tutti i tempi, era presente già nell’antica civitas nei più svariati usi. Oggi si può godere di un meraviglioso roseto nella domus di Octavius Quartio, all’interno degli scavi. Uno spettacolo nello spettacolo.