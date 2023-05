Andora, “Azzurro, Pesce d’autore” torna e si rinnova: dal 19 maggio la decima edizione del ricco itinerario di sapori locali

Decima edizione e formula rinnovata per “Azzurro, Pesce d'autore”, in programma dal 19 al 21 maggio 2023, nel porto turistico di Andora.

Il mare, che lambisce l'area del percorso di degustazione, a pochi passi dalle spiagge di sabbia di Andora, è protagonista di un itinerario di sapori locali, valorizzati con show cooking, laboratori, convegni animati da chef, pescatori e produttori.

Ad aprire gli show cooking sarà il vincitore della terza edizione di MASTER CHEF Federico Francesco Ferrero, medico nutrizionista, giornalista e volto televisivo.

La manifestazione, che il comune di Andora ha affidato alla Pro Loco di Andora, punta decisamente alla valorizzazione della pesca tradizionale, allo street food tipico ligure, alle produzioni agricole e floricole. La sua mostra mercato raccoglie produttori locali e liguri, eccellenze legate al mare di ogni parte d'Italia, aziende selezionate di OLIO EVO e altre che portano ad Andora alcune tipicità italiane D.O.P.

L'apertura ufficiale è programmata per venerdì 19 maggio, alle ore 10.30. Come tradizione, sarà uno show cooking a dare il via alla tre giorni. Alle ore 11.00, ai fornelli del Pala Azzurro, ci sarà Federico Francesco Ferrero, medico nutrizionista, vincitore della terza edizione di Master Chef, giornalista con rubrica fissa su La Stampa, giudice in importanti programmi televisivi. La sua cucina si basa su tre parole chiave: sostenibilità, salute e sapore. Ferrero aprirà un ricco programma di eventi e interpreterà lo spirito di “Azzurro Pesce d'autore”, ovvero partire da ingredienti di qualità, stagionali e locali per arrivare a realizzare una cucina vera, buona e sana.

“La Pro Loco Andora ha lavorato molto sulla selezione degli espositori in modo che “Azzurro, Pesce d'autore” fosse davvero rappresentativo dei sapori del territorio, valorizzasse le aziende e produttori locali che puntano tutto sulla qualità – ha dichiarato il sindaco Mauro Demichelis – Oltre alle aziende locali, quest’anno, c’è stato anche un coinvolgimento degli chef e ristoranti del territorio. Le associazioni che operano sul porto hanno organizzato anche un fitto calendario di esperienze che faranno salpare i visitatori verso il male anche verso il nostro entroterra. Importante il contributo di coloro che operano per la tutela dei sapori locali, attraverso la riproposizione di ricette e degustazioni”.

Ricchissimo il programma proposto al pubblico. "Ogni giorno, dalle ore 10.00 alle 12.30 e dalle 15.00 alle 18.00, si svolgeranno momenti di approfondimento e incontri con queste realtà che hanno riscoperto produzioni antiche - spiega Anna Bianco, presidente della Pro Loco di Andora -

Verrà dedicato spazio anche alle associazioni che valorizzano agricoltura e la pesca tradizionale. Ci saranno laboratori per adulti e bambini, fra cui quello di pesto al mortaio, che coinvolgerà direttamente il pubblico in simpatiche sfide a colpi di pestelloCon interviste ed incontri scopriremo le aziende del territorio e le sue eccellenze ritrovate”.

L’edizione 2023 sviluppa un titolo importante “Tradizioni nella rete”: per un ligure la rete è sinonimo di lavoro in mare per la pesca, lavoro a terra sui terrazzamenti per la raccolta delle olive, ma anche rete di contatti umani, sostegno reciproco, e network 2.0.

Dal 19 al 21 maggio 2023, entrando nel porto di Andora il visitatore potrà scegliere 5 percorsi differenti.

Il primo riguarda la Mostra mercato che si aprirà con la “Piazza della Val Merula”: mercato del contadino che raccoglie i frutti dell’agricoltura locale, nel quale il padrone di casa è il basilico Genovese D.O.P., affiancato dall’olio EVO, e dai prodotti a base di “Cipolla Belendina” (presidio Slow food).

Subito in primo piano anche lo street food locale: la Confraternita dello Stoccafisso, il fritto misto dei pescatori di Andora e l’immancabile Pan fritto Benefico. Il percorso continua alla scoperta di colori e profumi vivaci “Il villaggio della Lavanda” che raccoglie importanti aziende produttrici dell’”Associazione Lavanda Riviera dei Fiori”. La mostra mercato prosegue con aree dedicate alla degustazione di pescato locale, piatti tipici della tradizione ligure come focaccia e panissa, il tutto accompagnato da eccellenti Vini LIGURI D.O.C. e Birrifici Artigianali che entrano nel palmares nazionale con i loro gusti decisi.

La seconda proposta vede la possibilità di vivere delle esperienze legate al mare e al territorio. Il programma prevede escursioni per scoprire i tesori della Val Merula, uscite in barca a vela, visite della costa nei pressi dell’Isola Gallinara, uscite con la marcia acquatica, lezioni di yoga in luoghi esclusivi e si potranno ammirare i magnifici video delle immersioni nei numerosi siti che il Mar Ligure offre. Spazio inoltre per i più piccoli con laboratori e trucca-bimbi legati al grande “amico blu” e una scuola di circo con laboratori di equilibrismo.

La terza offerta si concentra all’interno del Palazzurro, cuore culturale e gastronomico dell’evento. Nei tre giorni si vedrà un ricco programma di degustazioni, conferenze, show cooking e laboratori che coinvolgeranno i visitatori e tutti i loro sensi.

Nell’edizione 2023 “Azzurro pesce d’autore” vuole essere parte attiva di progetti sociali ed educativi che sono la quarta essenza della nostra proposta. Tra gli espositori si troveranno oggetti di artigianato frutto di un progetto di inclusione sociale dedicato a richiedenti asilo e persone in difficoltà, dove ognuno è libero di esprimere emozioni, paure e stati d'animo attraverso le proprie creazioni artistiche e di falegnameria. Questi ragazzi hanno realizzato il 1° Trofeo di Azzurro Pesce d’Autore dedicato alla gara di pesca.

“Andora perduta” sarà riscoperta attraverso una passeggiata dedicata ai malati di Parkinson dell’associazione “Prendiamoci per mano”. Inoltre ci sarà la proiezione delle foto di nove ragazzi vincitori del concorso coordinato dalla Casa del Consumatore di Andora.

Partner dell’inaugurazione sarà l’Istituto Alberghiero Giancardi, che con i propri studenti del corso di cucina, parteciperà attivamente alla preparazione del piatto proposto dallo chef Ferrero.

“Azzurro pesce d’autore” non si fermerà nel porto turistico, ma coinvolgerà per la prima volta il tessuto economico andorese, con il quinto progetto che prende il nome di “Fuoribordo”. Durante i 3 giorni di manifestazione i ristoranti aderenti saranno protagonisti nelle loro cucine e in show cooking all'interno del ricco programmna offerto nel Palazzurro. Piatti e menù dedicati all’evento delizieranno tutti i palati e saranno promossi attraverso materiale distribuito in Porto.

In gallery il programma completo.