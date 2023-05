"Savona e Vado Ports Forum": soddisfazione dai circoli Pd di Vado e Savona

I circoli del Partito Democratico di Vado Ligure e di Savona esprimono soddisfazione in merito ai contenuti del convegno "Savona e Vado Ports Forum" organizzato ieri dalla Capitaneria di Porto alla Fortezza del Priamar che ha visto la presenza di amministratori pubblici, operatori portuali, terminalisti, rappresentanti dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale.

"Occasioni di confronto come questa rappresentano una ulteriore conferma della giustezza delle scelte intraprese ormai molti anni fa dagli amministratori locali di Vado e di Savona - affermano Alessandro Oderda, segretario del Circolo di Vado, e Stefano Martini, segretario dell'Unione Comune savonese -. Sappiamo che il percorso iniziato nei primi anni 2000 dal Comune di Vado Ligure sotto la guida del sindaco Peluffo per ottenere un equilibrio soddisfacente tra le aspirazioni degli operatori portuali e la salvaguardia della qualità della vita dei cittadini di Vado Ligure non fu affatto agevole”.

“La lungimiranza, il pragmatismo e le capacità degli amministratori del nostro partito che hanno governato e governano attualmente i nostri 2 Comuni hanno permesso che la piattaforma portuale Maersk-APM nel porto di Vado diventasse realtà nel 2019 e che il porto di Savona con il terminal Costa Crociere dal 2003 in poi, anche che per merito del dinamismo di tanti operatori e terminalisti, intercettassero nuove sfide e nuove opportunità per creare occupazione . proseguono -. Siamo convinti che bisogna puntare sul rafforzamento delle reti infrastrutturali e del legame con i territori del Piemonte e più in generale del NordOvest”.

“Si tratta di una sfida complessa e per niente facile, ma la politica deve servire a elaborare nuove strategie e deve impegnarsi a realizzarle. I cittadini dai partiti e dagli amministratori locali si aspettano questo e il Partito Democratico metterà a disposizione le sue risorse per migliorare sempre più le opportunità economiche e la qualità di vita dei cittadini di questo territorio", concludono Oderda e Martini.