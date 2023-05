Alessandra Mele all’Eurovision 2023 conquista il quinto posto, appena dietro a Mengoni

Alessandra Mele, la giovane cantautrice ligure di Cisano sul Neva che all’Eurovision Song Contest 2023 ha rappresentato la Norvegia, con la sua Queen of Kings si è piazzata al quinto posto con 52 punti assegnati dagli altri Paesi partecipanti e 216 del televoto, per un totale 268 voti. Ha vinto il primo posto Loreen, Svezia, con 583 voti, seguita dalla Finlandia, Israele e Italia. Al 26esimo posto la Germania.

Non ha vinto la kermesse canora, ma l'esplosiva artista ingauna ha sicuramente vinto nella vita: a soli 20 anni sul palco più importante d’Europa, un ottimo quinto posto, appena dietro all'Italia rappresentata dallo strepitoso Mengoni, successo davanti a sé e uno straordinario futuro di palchi internazionali da calcare.

Con Queen of Kings, inno alla forza e all’indipendenza femminile, la giovane cisanese aveva tutte le carte in regola per farcela: anima, voce, determinazione, grinta, personalità e presenza scenica. Una delle canzoni più amate e ascoltate, tra quelle che hanno partecipato alla kermesse canora più importante d’Europa.

Alessandra, che nella storia di Eurovision è la prima solista ligure a parteciparvi, ha pubblicato lo scorso 21 aprile anche la versione italiana di Queen of Kings, Regina dei Re, e ha già lanciato il tour che la vedrà impegnata nel 2024 in numerose tappe europee, tra cui Milano il 6 febbraio.

Era il 4 febbraio quando Alessandra ha regalato un’emozione straordinaria a Cisano sul Neva e a tutto il territorio savonese, vincendo la competizione canora del Melodi Grand Prix di Trondheim, Norvegia, incassando il gradimento di un mix fra giurie internazionali e televoto. Nella serata, con la sua Queen of Kings, l'artista aveva sconfitto gli altri otto finalisti e aveva di fatto staccato il biglietto per Liverpool, destinazione Eurovision Song Contest 2023. Una soddisfazione vibrante e plateale che ha sbaragliato tutti in Norvegia, scalando in pochi mesi le vette della popolarità. Oggi la canzone, di cui è coautrice, conta ben oltre i 40 milioni di visualizzazioni su Spotify.

Nata a Pietra Ligure il 5 settembre 2002 da mamma norvegese e papà italiano, ha mosso fin da bambina i primi passi nella musica, cominciando con lo studio del canto a 6 anni e, successivamente, del pianoforte con Alessandro Collina. Dopo la maturità linguistica conseguita al Liceo Giordano Bruno di Albenga e gli anni trascorsi a Cisano, si è trasferita in Norvegia per approfondire la tecnica presso l’istituto Limpi di Lillehammer e imprimere l'acceleratore al proprio talento.

La cantautrice, sebbene si sia dedicata tanto allo studio, ha fatto pochi concorsi canori in Italia. Il primo a Villanova d'Albenga, quando aveva solo 6 anni. Vinse cantando Dancing Queen degli Abba. Molto tempo dopo, quando Alessandra aveva 12 anni, prese parte al VB Factor in Valbormida, vincendo ancora. Poi un lungo stop.

Nel 2022 partecipa al talent show The Voice Norge, dove si distingue per la sua meravigliosa voce. Per il suo percorso, Alessandra sceglie il cantante Espen Lind quale giudice, autore e produttore per cantanti quali Taylor Swift, Beyoncé, i Train, Jennifer Hudson, Emeli Sande e Selena Gomez. Vince nella prova duello, supera il ‘Knock out’ e partecipa al primo live, ma l’esperienza si ferma. Non si perde d’animo e continua a sognare i grandi palchi internazionali, con impegno e determinazione.

Lo scorso gennaio partecipa al Melodi Grand Prix con la sua Queen of Kings superando le varie tappe e arrivando a vincere il 4 febbraio presso il Trondheim Spektrum di Trondheim l’edizione 2023 del prestigioso premio. Alessandra Mele stacca così il biglietto per Liverpool: destinazione Eurovision Song Contest 2023.

Questa notte Alessandra non è arrivata in vetta, ma vincere non significa arrivare al primo posto.