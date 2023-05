Bandiere Blu, Patané (Confcommercio Levante): “Comprensorio eccellente, con litorale accogliente e attento”

“La delegazione di Confcommercio del levante savonese accoglie con piacere la notizia della riconferma delle Bandiere Blu per tutte le spiagge del nostro comprensorio. Ancora una volta le spiagge del levante savonese, da Varazze sino alle due Albisole, passando per Celle Ligure, si riconfermano parte di un comprensorio turistico che offre eccellenze in ogni ambito, offrendo un litorale accogliente con strutture adeguate con particolare attenzione alle tematiche ambientali”.

Lo afferma il presidente Confcommercio della Delegazione del levante savonese Alessandro Patané in seguito all’assegnazione delle Bandiere Blu.

“La delegazione di Confcommercio del levante savonese si complimenta con tutte le amministrazioni comunali del territorio e con tutte le attività economico-commerciali per l’impegno profuso nell’ottenimento del pregiato vessillo blu”, conclude Patané.