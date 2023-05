Ecco la nuova guida delle Grotte di Toirano, De Fezza: "Per approfondire le testimonianze preistoriche e naturalistiche"

"È stato un piacere ed un onore ospitare la presentazione della nuova guida di Roberto Maggi sulle Grotte di Toirano. Una guida che svela le meraviglie di questo straordinario sito; uno strumento alla portata di tutti coloro che vogliono approfondire le testimonianze preistoriche e naturalistiche". Così Giuseppe De Fezza, sindaco di Toirano, in occasione della presentazione di Roberto Maggi della nuova guida delle Grotte di Toirano, curata da Daniele Arobba, Andrea de Pascale, Elisabetta Starnini e Marta Zunino. L'evento si è tenuto presso il Museo Preistorico della Val Varatella nella giornata di sabato 13 maggio.

"Le Grotte di Toirano fanno parte del patrimonio culturale dello Stato, quindi sono un bene di tutti i cittadini; per questo, la gestione è affidata dal Ministero della Cultura al Comune di Toirano con apposita convenzione - prosegue il primo cittadino - L’ obbiettivo degli Enti è quello di operare in sinergia, attraverso il monitoraggio della Soprintendenza, per garantire l’apertura e la visita al pubblico e per reinvestire i proventi dei biglietti in attività di ricerca e promozione.

Ed infatti le Grotte sono un continuo laboratorio scientifico e di ricerca che coinvolge esperti e ricercatori nazionali ed internazionali".

"Gli studi e le verifiche continuano a dare risultati straordinari che qualificano le nostre grotte come sito di massimo interesse nell’ambito del paleolitico italiano - aggiunge il sindaco - La struttura che gestisce il servizio turistico, nel rispetto degli obblighi convenzionali, messa in campo dal Comune di Toirano, è un apparato costituito da uomini e donne, che tutti i giorni svolgono un eccellente servizio per tenere elevati gli standard da offrire ai visitatori ed ai turisti, è per questo che ci tengo a ringraziare l’assessore con delega alle grotte Claudio Oddo, il Responsabile del Servizio Grotte Fulvio Panizza e tutte le guide ed il personale che operano all’interno sito".

"I miei ringraziamenti vanno inoltre per i proficui risultati ottenuti in ambito scientifico al Soprintendente Dott. Roberto Leone, al Funzionario archeologico Dott.ssa Maria Conventi, alla Dott.ssa Elisabetta Starnini dell’Università di Pisa, al Dott. Marco Avanzini del MUSE - Museo di scienze di Trento ed alla nostra Direttrice Scientifica Marta Zunino. Ringrazio inoltre il Consigliere Regionale Brunello Brunetto che ha preso parte all’evento e con il quale ci siamo confrontati per valutare insieme a Regione nuove formule e nuove strategie per la promozione e la messa a sistema di una rete turistica comprensoriale che possa valorizzare le grotte come patrimonio di tutti all’interno percorso turistico culturale più ampio che possa coinvolgere tutto il territorio" ha infine concluso il sindaco di Toirano.