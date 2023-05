“Bianco e nero assoluto“: dal 15 maggio via all'iniziativa di Confcommercio Varazze

Confcommercio Varazze lancia l’iniziativa: “Bianco e nero assoluto“

"A partire da lunedì 15 maggio tutti i commercianti riceveranno all’interno delle proprie attività un nostro fotografo per l’iniziativa che sarà, per chi aderirà, assolutamente gratuita - spiegano Alessandro Patané (Confcommercio delegazione di Levante) e Roberto Polverini (Confcommercio sottodelegazione di Varazze) - Il fotografo Mirko Saturno creerà una intensa galleria di ritratti del commercio di Varazze. Nasce così una nuova collezione di espressioni, esperienze ed emozioni. Perché il bianco e nero è un'astrazione, è un modo di concentrarsi, di non distogliere l’attenzione da quello che è il vero oggetto dell’interesse".

La galleria fotografica sarà raccolta sui canali social della delegazione di Varazze, sul Gruppo Facebook “ Varazze è la mia città” e sul profilo Instagram “Varazze_shopping“.