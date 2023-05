Lavori a Capo Noli, Aurelia chiusa nella notte tra il 16 e il 17 maggio

Dovrebbe mancare all'incirca un mese o poco più allo stop per le vacanze estive, definizione calzante non certo per gli operai quanto più rivolta al traffico che si intensificherà sulla nostra riviera, del cantiere di Capo Noli.

I lavori di messa in sicurezza del versante al di sopra della carreggiata dell'Aurelia intanto proseguono e proprio la Statale 1 subirà una chiusura totale nelle ore notturne dalle 23:00 di martedì 16 fino alle 6:00 di mercoledì 17 maggio.

Il disagio sarà previsto dal km 590+850 al km 591+700, ossia nel tratto che da Capo Noli giunge verso il Malpasso, a Varigotti, e sarà necessario per poter effettuare la rimozione delle rete ammalorata che protegge la strada dalla discesa di pietre e altri detriti su di essa.

Il traffico veicolare verrà deviato lungo l'Autostrada dei Fiori tra gli svincoli di Finale Ligure e Spotorno.

Il personale tecnico Anas, che presidierà durante l’operazione, garantirà all'occorrenza il passaggio ai mezzi di soccorso.