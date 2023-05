Università di Genova, elezioni studentesche. Ottimo risultato per SiAmo Futuro Liguria: "Impresa storica, superato Sinistra Universitaria"

Chiusi i seggi delle elezioni Universitarie 2023. Gli studenti dell’Università̀ di Genova si sono espressi e hanno deciso chi li rappresenterà̀ negli organi di governo dell’Ateneo per i prossimi due anni accademici.

Medaglia d’argento per SiAmo Futuro Liguria che conferma il trend positivo, sfiorando quota 3000 preferenze tra Senato Accademico e Consiglio di Amministrazione.

“Grande emozione per il risultato che conferma il buon lavoro firmato Siamo Futuro Liguria al Senato Accademico e nei Consigli dei Corsi di Studio che ci vedono presenti con i nostri eletti. Siamo riusciti in un’impresa storica: superare Sinistra Universitaria e sbloccare un seggio in entrambi gli organi di Governo”, commenta il Coordinatore Alessandro Agazzi, eletto nel Consiglio di Amministrazione.

“Gli universitari della Liguria hanno deciso di premiare la dedizione della lista. Sono dunque orgoglioso di poter rappresentare gli studenti, i dottorandi e gli specializzandi nel Senato Accademico portando all’attenzione del Rettore e degli altri componenti le istanze di chi vive tutti i giorni l’Università̀”, aggiunge il neoeletto Francesco Travi.

“Con oggi SiAmo Futuro raddoppia la sua presenza negli organi di governo dell’Ateneo, ringraziamo gli studenti che hanno creduto nel nostro programma e che ci hanno dato fiducia”, conclude il Direttivo della lista.