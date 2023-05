Bandiere Blu 2023, Liguria in cima al podio: nel savonese 14 vessilli, Laigueglia è la new entry

Il 2023 sancisce il primato italiano della Liguria ai vertici delle Bandiere Blu per il 14° anno consecutivo. Quest’anno la nostra regione vede insigniti dell’importante riconoscimento ben 34 Comuni: tra questi troviamo anche due nuovi ingressi, uno in provincia di Savona. Si tratta della tanto piccina quanto bella Laigueglia, fiore all’occhiello del turismo savonese, amata da italiani e stranieri e meta ambita tutto l’anno sia per coloro che cercano una vacanza di relax che per chi, invece, vuole tenersi in forma e praticare sport a contatto con la natura.

“Un risultato importante per il turismo della provincia di Savona – commentano Marcello Grenna e Antonio Ciotta, Presidente e Direttore di Coldiretti Savona – che contribuisce a confermare la Liguria in cima al podio delle Bandiere Blu italiane e, con l’ingresso della bella Laigueglia, sancisce anche il primato regionale del savonese e dei suoi 14 drappi azzurri”.

Un turismo che in Liguria non è solo legato al mare e alle spiagge, ma anche agli “oltre 600 agriturismi ed ittiturismi – aggiunge, poi, Grenna in qualità Presidente Terranostra Liguria – sempre pronti ad accogliere i turisti provenienti da tutto il mondo”. E, come confermano anche i dati relativi sia ai primi mesi dell’anno che ai ponti pasquali, i numeri da record delle presenze turistiche non fanno che sancire l’importanza turistica della Liguria, con l’agriturismo entrato definitivamente nel cuore e nelle abitudini degli italiani anche grazie al notevole processo di qualificazione del settore, che è oggi in grado di offrire servizi diversificati tra loro. “A far scegliere gli agriturismi della Liguria – continua infatti Grenna – è anche la spinta verso il turismo di prossimità, con la riscoperta dei piccoli borghi e dei centri minori, i servizi innovativi per sportivi, nostalgici, curiosi e ambientalisti e le attività culturali”.

Secondo gli ultimi report regionali, infatti, solo nei primi mesi dell’anno all’interno del savonese è stata registrata una crescita media di +19,04% per gli arrivi e di +20,74% per le presenze in agriturismi e strutture ricettive extra-alberghiere registrati rispetto allo stesso periodo del 2022”. Di questi, un +66,42% di arrivi e un +54,66% di presenze è da riferirsi a turisti stranieri.

I Comuni liguri annoverati quest’anno tra le Bandiere Blu salgono, dunque, a 34. Di questi, menzione di merito alla provincia di Savona, che, con l’ingresso di Laigueglia, arriva ad annoverarne ben 14: confermate, infatti, anche quest’anno Ceriale, Borghetto Santo Spirito, Loano, Pietra Ligure, Finale Ligure, Noli, Spotorno, Bergeggi, Savona, Albissola Marina, Albisola Superiore, Celle Ligure e Varazze. Altri 8 drappi azzurri confermati anche in provincia di Imperia, con Bordighera, Sanremo, Taggia, Riva Ligure, Santo Stefano al Mare, San Lorenzo al Mare, Imperia e Diano Marina, seguiti a breve distanza dalle 7 della Città Metropolitana di Genova, dove il nuovo ingresso di Sori si inserisce accanto alle conferme ottenute da Camogli, Santa Margherita Ligure, Chiavari, Lavagna, Sestri Levante e Moneglia. Gli ultimi 5 drappi azzurri fanno poi, capo alla provincia di La Spezia, dove sono stati confermate Framura, Bonassola, Levanto, Lerici e Ameglia.