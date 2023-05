Soccorsi mobilitati a Celle Ligure per una moto caduta in via Aurelia Levante. L'incidente si è verificato poco dopo le ore 8.30.

Sul posto la Croce Oro di Albissola e le forze dell'ordine per i rilievi del caso.

Una persona è stata trasportata in codice giallo al pronto soccorso dell'ospedale San Paolo di Savona. La dinamica è ancora in via di accertamento.