Agriturismo Antichi Ricordi, un’oasi di pace a due passi dal centro di Andora

L’Agriturismo Antichi Ricordi, situato nell’entroterra di Andora, nasce dalla recente ristrutturazione di un casale di famiglia risalente ai primi anni del Novecento, che un tempo ospitava una locanda, una bottega e un frantoio.

Già più di un secolo fa, questa bellissima struttura immersa nel verde era una piacevole meta di sosta per i viandanti, che percorrevano a piedi o con i carri la mulattiera che collegava il centro abitato di Andora alla frazione di San Giovanni della Ferraia ed è oggi un perfetto punto di partenza per chi vuole esplorare questo territorio, utilizzando mezzi ecologici e rispettosi dell’ambiente.

Oltre ad essere un agriturismo molto ospitale, Antichi Ricordi è anche un’azienda agricola di grande tradizione, dove si coltiva ancora secondo le tecniche tipiche del territorio ligure, tramandate da generazioni e nel pieno rispetto dei cicli naturali e della stagionalità. Il territorio di Andora è caratterizzato da un clima particolare, che permette la crescita di numerose specie vegetali tipiche sia delle aree di montagna sia delle zone più vicine al mare.

Nel prezioso vigneto, si producono uve Pigato, Vermentino e Rossese, mentre il frutteto offre ottime pesche di antiche varietà locali, albicocche e susine dal sapore delicato e dal profumo intenso e aromatico.

A poca distanza dall’edificio principale dell’agriturismo, si trova anche un uliveto di modeste dimensioni, da cui si ricava un olio di altissima qualità e nell’orto sono coltivati ortaggi e verdure in ogni stagione dell’anno: dai buonissimi pomodori Cuore di Bue alle Cipolle Belendina, dichiarate Presidio Slow Food e acquistabili presso la bottega, che si trova a poca distanza dalla struttura.

Gli ospiti, che desiderano soggiornare presso l’Agriturismo Antichi Ricordi, possono scegliere tra diverse tipologie di appartamenti, adatti ad accogliere dalle 2 alle 4 persone e ricavati negli ambienti più storici e caratteristici della struttura, come il pollaio, l’antico frantoio, la stalla e il fienile.

Per gli animali di piccola taglia e le colazioni presso l’agriturismo viene richiesto un piccolo supplemento, mentre sono inclusi nel prezzo il riscaldamento e l’aria condizionata, il parcheggio, la connessione Wi-Fi, la biancheria, l’accesso alla piscina esterna nei mesi estivi con lettini e ombrelloni, l’area giochi per i bambini e l’utilizzo delle biciclette per brevi spostamenti o escursioni nei dintorni dell’agriturismo.

Per quanto riguarda le attività che si possono fare nelle vicinanze dell’Agriturismo Antichi Ricordi, non mancano le opportunità per passare giornate rilassanti o all’insegna dello svago e del divertimento. Il mare e le splendide spiagge di Andora si trovano a pochissima distanza, tanto da essere raggiungibili comodamente in bicicletta, mentre chi ama lo sport può davvero sbizzarrirsi tra entusiasmanti partite a Padel o a Tennis e incontri di Golf nel bellissimo Club Garlenda, circondato da uliveti e meravigliose pinete.

Il Luna Park di Andora, a pochi passi dal centro della cittadina, è l’ideale per i più piccoli, che ameranno le giostre più divertenti. Ad appena una ventina di chilometri, si può invece passare un’intera giornata al grande Parco Acquatico Le Caravelle, ideale per le famiglie e i gruppi di amici, ma solo facilmente raggiungibili anche San Remo, la Costa Azzurra e Montecarlo.

Se invece si preferisce una vacanza a contatto con la natura, presso l’agriturismo si possono richiedere lezioni di equitazione presso aziende dell’entroterra o organizzare trekking ed escursioni in bicicletta e in barca alla scoperta di uno dei territori più affascinanti d’Italia.

Per ricevere maggiori informazioni o prenotare il tuo prossimo soggiorno presso l’Agriturismo Antichi Ricordi, visita il sito internet della struttura oppure contatta i proprietari via e-mail o telefonicamente.