Quando parliamo di finanziamenti per automobili è chiaro che parliamo di finanziamenti molto interessanti che vengono presi in considerazione da molte persone che a un certo punto decidono di acquistare un veicolo perché non ne possono fare a meno perché gli serve per tanti motivi e magari può essere un veicolo nuovo o anche un veicolo usato e vogliono questo prestito che viene erogato da finanziarie o da banche come tutti sappiamo.

Certo è che in Italia l'accesso al credito e l'accesso ai finanziamenti non è facile e per questo la prima cosa che dobbiamo dire prima di andare in profondità rispetto a questo argomento è che la pazienza è fondamentale questa ricerca perché altrimenti rischiamo di arrenderci troppo presto, o comunque per la fretta rischiamo di scegliere una forma di finanziamento che non è così conveniente come sembra all'apparenza a differenza di quello che avremmo potuto trovare se avessimo avuto una certa pazienza.

Per quanto riguarda poi le condizioni di accesso a questi specifici finanziamenti dipenderà poi dalla nostra capacità di rimborso del debito e quindi se abbiamo una stabile situazione lavorativa perché magari abbiamo un contratto a tempo indeterminato e dobbiamo vedere a quanto ammonta lo stipendio.

O anche se abbiamo la disponibilità di mettere delle garanzie come possono essere delle fidejussioni bancarie o come può essere anche la firma di un nostro garante e quindi di una persona di nostra fiducia che si impegna con la banca o la finanziaria in questione a pagare le rate se noi dovessimo avere qualche problema da questo punto di vista.

Poi teniamo anche presente quando andiamo a chiedere un finanziamento del genere il consulente in questione potrà controllare se abbiamo avuto problemi in passato con il pagamento delle rate o addirittura se abbiamo avuto un protesto e chiaramente se avessimo avuto problemi del genere l'accesso a questo finanziamento diventa ancora più complesso, e questo è anche normale se ci pensiamo bene.

Fermo restando che ormai le varie finanziarie e istituti di credito sanno che ci sono molte persone in questa condizione e quindi predispongono dei finanziamenti ad hoc per loro che magari hanno dei tassi di interesse più alti rispetto al normale.

Se ci mettiamo a cercare troveremo vari tipi di finanziamenti per automobili

Come dicevamo dal titolo di questa seconda parte se abbiamo pazienza nella ricerca di un finanziamento per l'acquisto di un'automobile troveremo varie possibilità e quindi possiamo trovare un prestito personale o possiamo trovare un finanziamento con garanzia o possiamo optare per il leasing e ognuno ha tra queste soluzioni avrà condizioni diverse di accesso e si rivolge a differente fascie di utenti.

Ad esempio per quanto riguarda il prestito personale prevede una somma di denaro per l'acquisto dell'auto da rimborsare in un periodo di tempo determinato con l'aggiunta degli interessi.

Così come le persone che optano per il leasing optano per una forma di finanziamento a lungo termine che prevede una rata mensile che copre il costo del veicolo con la possibilità di riscattarla alla fine del contratto.