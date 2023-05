Sappiamo come la scelta degli infissi e dei serramenti sia importante se vogliamo garantire alla nostra abitazione un isolamento termoacustico e avere quindi un clima confortevole in tutta la stagione perché altrimenti il rischio è quello di avere sprechi di energia che sarebbero inadeguati in un periodo storico che invece ci porterebbe a fare il contrario.

Possiamo avere per esempio a disposizione per le nostre abitazioni agli infissi in alluminio r85tt però prima dobbiamo informarci con gli esperti per capire quale può essere il modello migliore per le caratteristiche della nostra abitazione perché sono tante le cose da considerare quando compriamo questi dispositivi importanti per la casa partendo dal materiale e anche dalla serie perché tutto farà parte di quel modello e di quella tipologia di infissi che potrebbe essere perfetta per noi, ma non è detto.

Spesso per esempio ultimamente vengono scelti gli infissi in alluminio a taglio termico in quanto sono considerati dei serramenti che hanno delle ottime prestazioni dal punto di vista termoisolante: però prima di scegliere questo modello è bene capire il significato di infissi e taglio termico in modo da capire quelli che sono le caratteristiche che ci assicureranno delle ottime prestazioni e anche un significativo risparmio per quanto riguarda i costi della bolletta.

Caratteristiche infissi a taglio termico

Innanzitutto diciamo che quando si parla di finestre e infissi a taglio termico si usa questo termine non a caso perché significa letteralmente che taglieranno il flusso di calore.

Ma per merito di questo taglio del genere realizzato attraverso una tecnica costruttiva e specifica, il flusso di calore tra i due ambienti e cioè quello esterno e quello interno verrà interrotto: quindi l'abitazione in questione avrà un clima sempre confortevole senza farci spendere troppi soldi.

Teniamo presente che in inverno quando la temperatura è fredda è difficile riscaldare in maniera naturale senza disperdere il calore all'esterno: mentre in estate sarà l'area esterna a penetrare all'interno perché è come se fosse una legge fisica che prevede che un corpo più caldo ceda parte del suo calore un corpo freddo creando il ponte termico che causerà una spreco di energia che di solito in un edificio classico del 30%: ed ecco perché eliminare ridurre il ponte termico in un serramento consente di migliorare l'isolamento dell'edificio.

In questo caso comunque non saranno solo i serramenti l'unico punto debole perché anche le pareti e un tetto coibentato al meglio saranno fondamentali per garantire l'isolamento della nostra abitazione.

In definitiva possiamo dire che gli infissi a taglio termico sono caratterizzati all'inserimento nel corpo centrale di un materiale isolante a bassa conducibilità termica che avviene dentro il profilato perché lo scopo è che le due cover e cioè quella esterna e quella interna siano separate e che non ci sia conducibilità termica tra di esse.

Ricordiamo infine che nei serramenti più di qualità il corpo centrale è in poliammide mentre in caso di finestre più economiche c'è il polistirolo. Però prima di fare queste scelte è meglio consultarsi in maniera approfondita con un esperto facendogli fare magari anche un sopralluogo a casa nostra.