Purtroppo sono molte le persone che a un certo punto devono prendere in considerazione la possibilità di prendere informazioni su casa di riposo e quindi parliamo magari di famiglia che hanno in casa con delle persone anziane e quindi parliamo di genitori o parliamo di nonni che a un certo punto hanno bisogno di un'assistenza a 360 gradi sia dal punto di vista medico per delle eventuali patologie croniche e se non sono autosufficienti avranno anche bisogno per esempio di qualcuno che si prenda cura di loro anche per quanto riguarda l'igiene che è una cosa molto delicata.

E poi se ci pensiamo bene se parliamo di anziani non più autosufficienti praticamente bisogna prendersi cura di qualsiasi cosa riguardo la loro giornata e quindi anche per quanto riguarda la gestione della casa e la gestione delle faccende quotidiane come andare a fare spesa, o o come pulire questa casa o come preparare i pasti per la giornata.

Ma più in generale parliamo di persone che potrebbero essere anche sole e isolate dal punto di vista pratico ed emotivo perché non hanno figli o perché questi ultimi vivono in un'altra città.

In ogni caso anche se i figli vivessero nella stessa città comunque non è che possono prendersi cura di loro 24 ore al giorno perché hanno la loro vita da gestire sia dal punto di vista professionale che relazionale e quindi si creano delle situazioni rispetto alla quale ad un certo punto bisogna prendere delle decisioni.

Decisione che possono non essere facili ma che sono necessarie quindi andare ad informarsi su queste case di riposo è fondamentale soprattutto se abbiamo compreso che non è possibile avere in casa una badante convivente che si occupi di tutto, perché magari all'interno di casa non c'è abbastanza spazio perché una casa troppo piccola e vecchia e quindi non ci sarebbe una stanza in più dove ospitare questa persona e questa professionista, e a questo punto trovare una casa di riposo è necessario.

Possono esserci delle resistenze e delle paure da parte di queste persone anziane che magari hanno vissuto sempre nella stessa casa, però sono cose che vanno affrontate insieme e risolte nel migliore dei modi.

Dobbiamo trovare una casa di riposo gestita da persone che ci ispirano fiducia

Come dicevamo dal titolo di questa seconda parte quando poi ci ritroviamo a dover andare a cercare una casa di riposo e comunque ce ne stanno tante sarà importante trovarne una che è gestita da persone che già dal primo incontro ci ispirano fiducia da tanti punti di vista.

Per arrivare a questo obiettivo bisogna visitare la struttura e vedere che tipo di attività fanno le persone anziane all'interno e parliamo di attività di socializzazione per esempio ci possono essere dei corsi di ballo perché sta nelle condizioni cliniche adatte o ci possono essere dei giochi di gruppo come dei giochi di società.

Oltre al fatto che quando andiamo a visitare questa struttura possiamo accorgerci anche dello stato dei locali e per esempio della manutenzione e della pulizia che viene effettuata, e quella è molto importante.