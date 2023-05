Sono molte persone che potrebbero essere interessate ad avere informazioni sul listino prezzi imbianchino perché magari hanno le porte di casa rovinate o perché vogliono dare una rinfrescata alle loro pareti e non solo di casa loro ma magari anche nei loro locali o di un ufficio o comunque di un edificio di proprietà.

D'altra parte quando parliamo di un imbianchino parliamo di un professionista che ci seguirà non soltanto al livello delle varie fasi del lavoro, ma anche nella fase della consulenza iniziale che riguarda la scelta delle vernici così come riguarda del tipo di trattamento da effettuare in base alla situazione specifica nella quale si trova l'edificio in questione.

Un imbianchino lo possiamo chiamare come accennavamo per tantissime situazioni diverse ed esempio lo potremmo chiamare per delle decorazioni o per dei trattamenti particolari su stuccature e pareti o per fare una verniciatura delle inferriate o dalle ringhiere o dei termosifoni e fino ad arrivare alla classica tinteggiatura delle pareti interne o la classica tinteggiatura di quelle esterne.

Spesso molte persone non si rendono conto della difficoltà di questo mestiere e chi ha riferito a una certa manualità soprattutto per quei lavori che richiedono maggiore precisione.

Oltre al fatto che richiede la conoscenza di varie tipologie di vernici, come la conoscenza di varie tecniche pittoriche e non in ultimo anche un certo costo estetico soprattutto quando si parla di tecniche particolari come può essere lo stucco veneziano quanto per fare un esempio.

Ci sono varie fasi che riguardano gli interventi degli imbianchini che determineranno il prezzo finale

Come dicevamo dal titolo di questa seconda parte sono varie le fasi di un intervento di un imbianchino che poi determinano il prezzo finale a riguardo intanto un sopralluogo da effettuare, così che lo stesso valuti lo stato delle superfici per capire se ci sono da fare delle lavorazioni particolari e soprattutto per capire quale vernice scegliere.

Poi vanno protette le aree vicino alle quali viene passata la vernice e parliamo di interruttori come parliamo di maniglie, infissi, pavimento e battiscopa per intenderci.

Un'altra fase molto importante riguarderà la preparazione della superficie nelle quali dovrà essere applicata la vernice in modo che le stesse siano lisce e pulite e poi si seguirà la verniciatura alla fine della quale ci sarà una pulizia di fine cantiere in modo che possiamo utilizzare di nuovo quei locali.

Per quanto riguarda i prezzi sono varie fattori che le determinano e intanto dipende dalla tipologia di tinteggiatura richiesta come le condizioni delle superfici e della loro grandezza.

E siccome ognuno ha le sue tariffe possiamo fare degli esempi ad esempio possiamo pensare che per verniciare una porta un'imbianchino potrebbe volere tra i 100 e i 300, così come per quanto riguarda l'imbiancatura di una parete il prezzo può andare tra i €5 al metro quadro ai €14.

Un altro esempio più interessante può riguardare l'imbiancatura o meglio la verniciatura di un termosifone con il cui prezzo può andare tra i 40 e €100 e sono tutte comunque cifre abbastanza indicative che vanno confermate da un preventivo.