Sfatiamo un mito: i sex toys non fanno male

Oggi sfatiamo un mito che molti e moltissimi perpetuano: i sex toys non fanno male. Anzi, in certi casi sono addirittura consigliati dai ginecologici e andrologi per trattare alcune condizioni mediche che vedremo meglio di seguito. Naturalmente siamo all’interno dei confini del tabù; è sicuramente un argomento delicato che va trattato con delicatezza visto che concerne il lato sessuale ma, di tanto in tanto, occorre anche addentrarsi in argomenti un po’ più spinosi. Quindi, lasciamo per un attimo le inibizioni da parte e armiamoci di un po’ di flessibilità mentale per andare di parlare di sex toys e della loro sicurezza.

Sex toys: quali sono

Al giorno d‘oggi i sex toys Diversual sono sdoganati rispetto a un tempo; ne parlano film, serie tv, influencer e programmi tv. Iniziamo quindi ricordando che l’uso di sex toys non è limitato a persone single o che hanno gusti sessuali particolari, considerati in certi casi deviati. Ma cosa sono i sex toys? Non sono altro che ausili pensati per produrre una risposta sessuale. Ne esistono davvero di tutti i tipi da quelli vibranti a quelli riscaldati che possono servono a vari scopi. Alcuni prediligono una stimolazione esterna mentre altri avvantaggiano altre funzioni.

Chi li ha provati, confessa che l’esperienza è stata positiva e nella coppia aiutano a provare cose nuove fuori dall’ordinario. Sono consigliati a quelle persone che hanno disfunzioni legate a condizioni quali l’abbassamento della produzione ormonale, noto come ipoestrogenismo, tipica della menopausa o dell’endometriosi, per ritrovare una sana vita sessuale e di coppia. Nel corso di una terapia con la sessuologa, sono prescritti per trattare disturbi del desiderio, dell’eccitazione e dell’orgasmo. Aiutano a tener i tessuti del pavimento pelvico elastici e tonici in casi di vaginismo, vulvodinia, dispareunia.

Sex toys e sicurezza: come accertarsene

Quando si parla di Sex Toys e sicurezza, ci sono alcune accortezze da prendere per accertarsene. Per iniziare, è evidente che i gadget devono essere realizzati in materiali sicuri, atossici e resistenti. Possono essere quindi realizzati in silicone medicale, ceramica, vetro e metallo. Durante l’acquisto occorre quindi controllare la presenza di certificazioni che assicurano l’utilizzo di materiali sicuri.

Non è però finita qui perché per evitare la trasmissione di batteri e germi come quelli del Papilloma o della Clamidia, dopo ogni utilizzo e prima bisognerebbe sterilizzarli e disinfettarli con attenzione. In linea di massima, quelli non elettrici, vanno bolliti in acqua bollente per alcuni minuti. Negli altri casi una passata con sapone antibatterico è più che sufficiente. Per evitare lesioni, bruciori e irritazioni locali, occorre sempre abbondare con il lubrificante che è indispensabile anche in presenza di alcune condizioni mediche viste prima.

È sempre bene attenersi strettamente all’uso consigliato. Significa che un sex toys senza base non è adatto all’uso rettale poiché potrebbe perdersi. Infine, per maggiore sicurezza, occorre evitare l’uso improprio di oggetti comuni poiché solo i sex toys sono progettati per tale scopo. I minorenni non dovrebbero usarli poiché sono ausili per i maggiorenni.