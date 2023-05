Savona: spettacoli, mostre e animazione nella "Secunda Festa de Leze"

Si comincerà venerdì alle ore 21 nell'Oratorio Sant'Ambrogio, in via Gabriello Chiabrera, con la "Primavera Barocca", il concerto del Duo Mazas. Sabato alle 15 saranno inaugurate le mostre presso la Comunità "Madre delle Grazie" delle Piccole Suore Missionarie della Carità (ex Rondinelle), in piazza don Nicolò Aragno. Alla stessa ora nella medesima piazza ci sarà l'animazione per i bambini a cura della parrocchia, con merenda offerra dal Gruppo Leze e n'ta Ciabrea. Dalle 21 Lou Janavel allieterà la serata con le danze occitane.