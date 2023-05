Il 17 maggio a Varazze la premiazione della 3^ edizione del Concorso “Oh Bella Ciao”

Mercoledì 17 maggio presso la Sala Congressi del Palazzetto dello Sport di Varazze, si terrà la premiazione del concorso indetto dalla Sezione Anpi di Varazze e dalla Sezione Anpi di Celle Ligure rivolto alle classi quarte dell’istituto Comprensivo Nelson Mandela.

Il Concorso giunto alla sua terza edizione ha avuto quest’anno come argomento “La Donna nella Resistenza”.

"Abbiamo scelto questo tema - spiega Renato Zunino Presidente del Comitato Provinciale Anpi di Savona e Presidente della Sez.ne Anpi di Celle Ligure - perché la donna ha svolto un ruolo fondamentale nella resistenza e nella lotta partigiana, ed ha contribuito non solo alla liberazione del nostro paese dalla dittatura Fascista e dall'occupazione tedesca, ma fissato le basi, acquisendo consapevolezza di sé, per il cambiamento del ruolo della donna nella società moderna, lottando per ottenere il diritto al voto e fissato i principi di uguaglianza contenuti della nostra Costituzione e in particolare nell’art. 3".

"Sono molto soddisfatta dei lavori che abbiamo ricevuto - dice Francesca Agostini Presidente Anpi di Varazze - e difficile è stato valutarli proprio perché tutti molto accurati e creativi questo perchè c’è stato un grande lavoro svolto in classe dalle insegnanti,abbiamo pensato quindi di inviare alcuni lavori alla Fondazione Nilde Iotti proprio perché meritevoli di una visibilità a livello nazionale ad abbiamo ricevuto un bellissimo commento dalla presidente della Fondazione Livia Turco. L’obiettivo del nostro concorso non è solo uno studio della storia ma anche quello di fornire degli strumenti ai giovani, strumenti che possano accompagnarli nella vita adulta. I valori della resistenza sono attualissimi ancora oggi, la solidarietà, la giustizia, l’uguaglianza, la libertà e la pace sono valori per cui ancora oggi vale la pena di lottare".

Quest’anno il concorso ha visto il contributo importante della Famiglia del Partigiano Mario Foglia, che ha donato alla biblioteca di Celle Ligure dei libri aventi come tema la Resistenza e messo a disposizione il Primo ed il Secondo premio del Concorso.

La mattinata di mercoledì sarà un momento di ulteriore riflessione e di discussione, infatti saranno presenti per confrontarsi con i ragazzi, Massimo Bisca componente della Segreteria Nazionale Anpi e Presidente del Comitato Provinciale di Genova , Donatella Alfonso, scrittrice, giornalista e Consigliera Comunale del Comune di Genova, che ha pubblicato il libro “ Ci chiamavano Libertà” Partigiane e Resistenti in Liguria 1943-1945 testo sul quale i ragazzi hanno lavorato ed Anna Traverso in rappresentanza del Coordinamento Donne Anpi Savona.

Al termine seguirà la premiazione.