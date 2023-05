Nuovo piano sociosanitario: "La giunta regionale ha deliberato una bozza senza un confronto"

come è noto in Regione Liguria è in corso l'attività legislativa della Giunta Toti per giungere ad emanare entro giugno il nuovo Piano sociosanitario. Nel processo istruttorio, a differenza della precedente procedura sotto la gestione Locatelli-Viale, il disegno di legge non è stato preceduto da un "libro bianco" contenente l'attività di tutti gli ospedali, la loro produzione specialità per specialità".

"In mancanza della fondamentale analisi statistica mancano i presupposti, sia per una corretta programmazione, sia per una oggettiva valutazione del documento. La giunta ha deliberato una bozza (già da noi inviatavi) senza confrontarsi con le componenti politiche, professionali, sindacali e i sindaci e relative conferenze. Secondo notizie di stampa sono stati sentiti solo i consiglieri regionali di maggioranza lasciando all'oscuro quelli di minoranza. Non si sa quale mondo sanitario sia stato ascoltato. Il documento deliberato il 23/3/23 che allego è stato inviato al Ministero per l'approvazione ed è diventato di comune dominio".

"Nel contempo con lettera "secretata" la Regione ha inviato al Ministero della salute una richiesta di deroghe alla legge Balduzzi (DM 70/15 ) per tutta la realtà ospedaliera regionale, pare ben 50 deroghe. Per capirci si suppone per quanto ci riguarda: DEA di secondo livello all'ospedale di Santa Corona, Punto nascita per il San Paolo di Savona, Nefrologia e dialisi-Radioterapia Medica-Malattie infettive-otorino-oculistica-chirurgia della mano... per l'ospedale San Paolo di Savona... E così via per le diverse realtà ospedaliere della Regione".

"Senza la conoscenza di quanto richiesto nella lettera e quindi che cosa verrà concesso non è possibile fare nessuna analisi prospettica sul futuro della sanità savonese e ligure. Abbiamo appreso da pochi giorni dal Consigliere regionale Roberto Arboscello che è stata calendarizzata l'illustrazione in Commissione II del Piano Socio-sanitario per mercoledì prossimo. Quindi mercoledì 17/5 parte ufficialmente l'iter approvativo".