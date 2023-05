Arenzano: auto in fiamme in autostrada, due chilometri di coda

Vigili del fuoco in azione questa sera sulla A10 tra Arenzano e Varazze dove un'auto ha preso fuoco per cause ancora in via di accertamento.



E' successo intorno alle 19, fortunatamente non ci sono stati feriti, le persone all'interno del mezzo sono uscite dall'abitacolo prima che le fiamme si sviluppassero.



Al momento si segnalano due chilometri di coda.