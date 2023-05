Ceriale, ricovero attrezzi prende fuoco in via Campese: vigili del fuoco mobilitati

AGGIORNAMENTO ORE 13.40: Secondo le prime informazioni l'incendio avrebbe coinvolto una struttura utilizzata come ricovero attrezzi. Le fiamme sono state domate, anche grazie al rapido intervento dei proprietari del terreno, e sono in corso le operazioni di bonifica.

Sul posto è intervenuta anche la Polizia Locale cerialese.

Attimi paura a Ceriale per un incendio verificatosi in via Campese.