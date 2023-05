Fausto Leali è il secondo protagonista musicale dell’estate di Cortemilia

Il comune di Cortemilia annuncia che, dopo gli Eiffel 65, sarà il grande Fausto Leali il secondo ospite atteso nel programma degli eventi della Fiera Nazionale della Nocciola, venerdì 25 agosto alle 21.30.

L’artista salirà sul palco del Parco La Pieve per un concerto ad ingresso libero, con cui offrirà al pubblico brani indimenticabili come A chi, Ti lascerò, Mi manchi, Io camminerò e tante altre canzoni diventante nel tempo degli evergreen.

Il cantante è certamente una delle voci più importanti della musica italiana, con una lunga carriera alle spalle, oltre 10 partecipazioni al Festival di Sanremo, che vinse nel 1989 proprio con la canzone Ti lascerò insieme ad Anna Oxa, mentre nel 2003 si ripresenta con il brano Eri tu che sarà un incredibile successo discografico con cui ottiene il Disco di Platino per le oltre 130mila copie vendute in 15 giorni; un percorso artistico che raggiunge ben 4 Dischi d’Oro soltanto con il brano A chi che vende oltre 4 milioni di copie in tutto il mondo, e poi decine di altri dischi tra album e singoli che sono stati per tutti colonna sonora di tante stagioni. Il concerto di Cortemilia sarà l’occasione per ascoltare dal vivo la sua voce particolare, il suo timbro graffiante e “nero”, dal carattere blues.

Per tutti i dettagli si invita a visitare il sito www.fieranocciolacortemilia.it o a seguire la pagina Facebook Fiera Nazionale della Nocciola di Cortemilia e la pagina Instagram @fieranocciola_cortemilia per un continuo aggiornamento sui programmi.