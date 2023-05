La giornalista alassina Grazia Pitorri premiata alla kermesse di moda Overside-Montecarlo

Nella splendida cornice dell'Hotel Hermitage, durante la prima edizione di Overside-Montecarlo, è stata premiata Grazia Pitorri, giornalista alassina che collabora da diversi anni con le più importanti testate di moda.

Questo riconoscimento, assai importante, è stato conferito "per dato giusta divulgazione al grande valore del Made in Italy nel corso della sua carriera". In passato aveva già ricevuto il premio Perla con la stessa motivazione.

La Pitorri si occupa da sempre di fashion e moda intervistando i più importanti stilisti italiani e non. A Overside-Montecarlo è stata premiata dalla nota showgirl Elisabetta Gregoraci, legata alla giornalista alassina da un'amicizia ventennale, e dal Royal Gentleman, Thomas Misse.