Rinnovato il direttivo Pensionati Coldiretti Savona: eletta la cuoca contadina Gabriella Caratti

Nella serata di ieri presso i nostri uffici di Albenga ha avuto luogo il rinnovo del direttivo di categoria dei Senior Coldiretti per la provincia di Savona. In quell’occasione, Gabriella Caratti, classe 1960, è stata eletta all’unanimità Presidente provinciale dell’associazione Pensionati.

L’Agrichef albenganese succede al coltivatore albenganese oggi 85enne Clementino Pizzo, a cui sia il Presidente provinciale, Marcello Grenna, che il Direttore Antonio Ciotta porgono “un sentito e accorato ringraziamento. Dopo gli ottimi risultati ottenuti nel quinquennio 2013-2018, in questo suo secondo mandato il Presidente uscente dei Senior savonesi ha confermato come i nostri pensionati, imprenditori di grande esperienza, rappresentino una risorsa non soltanto per il mondo agricolo, ma per tutta la società italiana”.

Titolare dell’Agricamping “Lo Zafferano” di Albenga, Gabriella Caratti è una delle prime Agrichef della Liguria. Con passione e inventiva, da sempre si fa promotrice di una trasposizione dei piatti della tradizione locale ai giorni nostri, attraverso abbinamenti del tutto innovativi di ingredienti in grado di custodire il profumo e il sapore della nostra terra e del nostro mare.

“I Senior Coldiretti – concludono Grenna e Ciotta – si impegnano da sempre a rappresentare, tutelare e difendere non soltanto i pensionati della nostra associazione, ma anche tutte le categorie di lavoratori che gravitano nel mondo agricolo e rurale. Un ruolo fondamentale, arricchito da un bagaglio che arriva dal passato e guarda al futuro. Quello stesso futuro in cui la neo-eletta Gabriella Caratti siamo certi farà del suo meglio per portare avanti tutto il patrimonio di conoscenze dei nostri pensionati: fondamentali insegnamenti che vanno dispersi”.