Sversamenti nel rio Crovetto, si avvicina la stagione e a Spotorno fa ancora discutere la situazione igienico sanitaria alla foce

Dal mese di maggio, il Consorzio Depurazione Acque del Savonese e il Comune di Spotorno effettueranno, ognuno per proprio contro, controlli mensili sfalsati di quindici giorni gli uni dagli altri sulle acque stagnanti per fornire indicazioni rispetto alla presenza di sversamenti fognari anomali alla foce del torrente Crovetto, dove prima della stagione verranno rimossi i rifiuti presenti. Eppure la situazione igienico sanitaria della zona continua a sollevare perplessità e discussioni.

L'argomento è stato riportato agli onori del dibattito politico comunale dal gruppo di minoranza "Noi per Spotorno che vorrei" con un'interpellanza nella quale si chiedeva conto all'Amministrazione non solo di quali fossero le evidenze passate legate alla presenza di inquinanti, principalmente reflui delle fognature, ma anche se in previsione dell'ormai sempre più imminente stagione estiva vi fossero interventi di rimozione erbacce, rifiuti e acqua stagnante.

Una situazione di possibile rischio per la salute sia dei bagnanti nelle acque delle spiagge vicine alla foce, sia dei cittadini che nei mesi scorsi erano stati allarmati dalla vista di ratti, la cui presenza si temeva essere collegata anche alle condizioni del corso d'acqua, che la minoranza sta attenzionando da tempo. Fino appunto a presentare l'atto formale, con risposta scritta del sindaco Fiorini, che ha ricostruito quanto rilevato finora insieme al Consorzio, il quale vanta "esclusiva e diretta competenza sulla gestione della civica fognatura".

Una perdita fognaria derivante direttamente da condotta in alveo ma senza un’evidenza in superficie era stata segnalata all'Amministrazione all'inizio della scorsa estate, così come uno sversamento avvenuto nel mese di ottobre/novembre per disservizio fognario in via Foce. In entrambi i casi il problema era stato risolto dal Consorzio, spiega nella sua risposta il primo cittadino spotornese, aggiungendo poi come problematiche significative non erano state rilevate nel mese di agosto né in quello di settembre.

"Il Consorzio provvede a pulizie preventive delle condotte fognarie nei punti più soggetti a intasamento ma è verosimilmente impossibile evitare completamente il verificarsi di sversamenti in relazione allo stato delle condotte, dell’orografia del territorio e del comportamento degli utenti nell’utilizzo degli scarichi" scrive il sindaco Fiorini rimarcando come uno dei principali problemi sia proprio la conformazione del terreno in zona, la sua pendenza in particolare, non certo avvantaggiata verso un normale deflusso delle acque verso mare dalla scarsa piovosità e dalla sabbia che si deposita durante le mareggiate.

La foce del Crovetto rimane così per molto tempo priva di ricambio delle acque che pertanto stagnano "senza che questo, in condizioni naturali, crei problemi sanitari di sorta", ricorda il primo cittadino.

Tuttavia, aggiunge, "nell’ambito dell’intervento annuale di pulizia degli alvei dei corsi d’acqua è previsto un intervento per lo sbocco della foce del torrente Crovetto". Operazione che però può essere eseguita "solo a seguito di referti analitici sulle acque stagnanti e quindi con la certezza che con dette lavorazioni non si provochino concentrazioni significative di escherichia coli/coliformi nello specchio acqueo marino monitorato da Arpla, con conseguente potenziale interdizione alla balneazione".

Risposte che non hanno soddisfatto l'opposizione: "Abbiamo a nostra disponibilità analisi effettuate nel corso degli ultimi anni come quelli che vanno da un livello di escherichia coli UFC/100 ml di 13.600 unità ad agosto 2021 (quindi oltre 13 volte il limite fissato dall’assessore Peluffo) a UFC/100 ml 3.700 unità ad agosto 2022" spiegano i consiglieri Spiga e Pendola in una nota, sottolineando come per loro conto il problema sanitario "sussista quindi da diversi anni".

"Essendo Spotorno un comune a sola vocazione turistica, l’Amministrazione dovrebbe preservare lo stato delle acque di balneazione evitando che i reflui stagnati nel letto del fiume possano defluire in mare durante la stagione estiva a causa di forti temporali, e a fronte di livelli batteriologici così alti, si rende necessario trovare il modo di eliminare le acque stagnanti anche attraverso stazioni di pompaggio per evitare rischi per la salute e un indecoroso spettacolo - aggiungono - Detto ciò, ci pare oltremodo fuorviante sostenere che non esistano problematiche sanitarie all’interno dell’alveo del fiume ma asserire, dopo poche righe, che potrebbero avvenire potenziali interdizioni alla balneazione in caso di sbocco del torrente: riteniamo che la chimica non sia un’opinione. E' questo a cui questa amministrazione deve lavorare, conoscendo l'orografia del territorio e non dover essere sollecitata a risolvere ciò che risulta evidente".

"Vista la totale vocazione turistica della nostra cittadina, riteniamo che sia di prevalente importanza il controllo e la gestione di tutto ciò che è sotto gli occhi dei nostri ospiti e dei nostri concittadini, a partire dal decoro e la pulizia del paese - proseguono - Lasciamo al giudizio degli spotornesi una valutazione squisitamente estetica ed olfattiva del sito, del decoro del nostro paese e dell'impegno profuso da questa Amministrazione per aumentare il gradimento turistico rispetto ad altre realtà a noi vicine".