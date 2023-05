Comunali, il Pd Cengio rilancia: "Le condizioni per ricostruire un campo largo alternativo sono possibili"

"Le comunali appena conclude hanno visto nuovamente la vittoria della lista civica di centrodestra a cui vanno i migliori auguri di buon lavoro. Era un'impresa difficile con il risultato pressoché scontato. Un dato però pesa in maniera decisa e netta: il grande astensionismo".

Cosi commenta in una nota il Pd Cengio che aggiunge: "1220 persone non sono andate al voto. 1220 cittadini hanno deciso di non partecipare a un momento importantissimo della vita democratica del paese. I dati sono incontrovertibili".

"L’affluenza alle urne ha registrato il 58% in meno rispetto a cinque anni fa. In questo scenario, con una sola lista, il commissariato sarebbe stato difficile da evitare e Cengio non avrebbe certo giovato di una simile situazione. Ora però è tempo di guardare al futuro. Le condizioni per ricostruire un campo largo alternativo sono possibili".

"Infine un consiglio alla nuova amministrazione: la nomina di un vicesindaco in quota rosa. Sarebbe un bellissimo segnale di cambiamento in controtendenza agli ultimi 75 anni di amministrazione comunale cengese", concludono i Dem.