Piccoli Comuni, odg da Bozzano: “Serve intervenire sulla difficoltà a reperire i segretari comunali”

“Ho presentato un Ordine del Giorno per portare all’attenzione del Consiglio regionale la grave difficoltà dei piccoli Comuni a reperire la figura dei Segretari comunali. Tale ruolo è fondamentale, una figura assolutamente indispensabile nel funzionamento della macchina amministrativa e che oggi, alla luce delle possibilità prospettate dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Pnrr), diventa essenziale per procedere all’avvio degli iter d’esecuzione dei progetti, e non perdere quindi l’occasione di accedere ai finanziamenti”. Ad affermarlo il consigliere regionale Alessandro Bozzano.

“Purtroppo troppi Comuni, in particolare quelli di piccole dimensioni, da tempo lamentano grandi difficoltà nel reperire segretari comunali – prosegue -. Il problema nasce dalla carenza della figura professionale del segretario comunale, con un numero ridotto di professionisti iscritti all’Albo, a cui si aggiunge certamente lo scarso interesse a rispondere alla richiesta di ricoprire il ruolo nei piccoli Comuni nell’entroterra, magari situati in aree non facilmente raggiungibili. Ciò è evidente se si guarda le numerose pubblicizzazioni per sedi vacanti di segreteria andate deserte”.

“Tale situazione di grande difficoltà, che si aggiunge a molte altre criticità cui sono sottoposti i Comuni minori, deve essere presa in carico da parte degli enti competenti per arrivare a trovare una soluzione veloce e concreta, per permettere anche ai nostri piccoli Comuni di approfittare delle possibilità del Pnrr”.

“Studiata la materia, ho quindi presentato un OdG da discutere in Consiglio regionale, inserendo valide soluzioni tecniche e chiedendo al nostro presidente Giovanni Toti di portarle all’attenzione della Conferenza Stato-Regioni, perché in tempi brevi tale difficoltà venga presa in carico dal Governo per arrivare a presentare una veloce e concreta soluzione”., conclude il consigliere Bozzano