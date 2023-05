Giornata da incubo sulla via Aurelia: traffico in tilt tra Alassio e Borghetto (FOTO e VIDEO)

Due cantieri in autostrada, il cantiere di capo Santo Spirito e le conseguenze dell'incidente in galleria di questa mattina sulla A10.

Sono questi gli ingredienti di una miscela esplosiva per una giornata da incubo su strade e autostrade del ponente della provincia savonese. Il traffico è infatti in tilt con una coda che sulla via Aurelia si estende da Borghetto Santo Spirito fino a Punta Murena, subito dopo Alassio.

Circolazione verso levante di fatto bloccata, complice anche un piccolo incidente (per fortuna senza conseguenze) che ha visto coinvolto un camper all'altezza di Ceriale.

In A10 segnalati rallentamenti per 4 km tra Albenga e Pietra Ligure in direzione Savona. Domani alle 12.00 è prevista la chiusura definitiva dei cantieri sulla A10. Da segnalare inoltre l'entrata chiusa per i mezzi pesanti al casello di Albenga in direzione Francia causa lavori

Nel frattempo Tpl Linea avvisa l'utenza relativamente a possibili ritardi e disagi dei propri mezzi.