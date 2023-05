Nascondeva la droga nei boschi, pusher 34enne arrestato dalla Polizia locale di Loano

Aveva l'abitudine di nascondere la droga tra i boschi della zona collinare di Loano il marocchino di 34 anni arrestato dagli uomini del Nucleo di Sicurezza Urbana dell’Associazione di Polizie Locali Riviera di Ponente, che riunisce i comandi di Finale Ligure, Loano e Savona.

Da tempo veniva segnalata la presenza, in zona, di una persona impegnata a nascondere qualcosa nel verde lì presente. Gli agenti, quindi, hanno effettuato alcuni appostamenti nel bosco e mercoledì 17 maggio hanno fermato uno straniero, già noto alle forze dell'ordine. Sottoposto a perquisizione, è risultato essere in possesso di 30 grammi di cocaina già divisa in dosi.

Considerati i suoi svariati precedenti per spaccio, il sostituto procuratore della Procura della Repubblica di Savona, Chiara Venturi, ha disposto la convalida del fermo del 34enne direttamente presso il carcere di Marassi. Così per il marocchino dedito allo spaccio si sono aperte le porte del carcere, in attesa di comparire davanti al Gip del tribunale di Savona.

La scorsa settimana sempre gli uomini del Nucleo avevano ritrovato e sequestrato altri 30 grammi di cocaina, ancora da suddividere in dosi: su tale sequestro sono in corso indagini volte a confermarne la proprietà in capo allo stesso soggetto.