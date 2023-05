Telonato ribaltato in galleria, incidente sulla A10 tra Albenga e Borghetto: cinque feriti, traffico in tilt

AGGIORNAMENTO ORE 13.45: riaperto il casello di Albenga in entrata. Resta comunque chiuso l'ingresso dello stesso ai mezzi pesanti, come da programma dei lavori della concessionaria.

AGGIORNAMENTO ORE 12.30: cinque persone sono state trasportati in codice giallo e verde al pronto soccorso dell'ospedale Santa Corona di Pietra Ligure.

Incidente stradale sulla A10 tra Albenga e Borghetto, in direzione Savona. L'allarme è stato lanciato poco dopo le ore 10.30 e la macchina del pronto intervento si è subito attivata.

Un veicolo, pare un furgone telonato, si è ribaltato su un fianco all'interno della galleria Piccaro. Nella dinamica del sinistro sarebbero rimaste coinvolte lievemente alcune vetture.

La centrale operativa del 112 ha mobilitato i vigili del fuoco dai distaccamenti di Finale e Albenga, la Croce Bianca di Albenga, la Croce Rossa di Ceriale, Pietra Soccorso, l'automedica, la Polizia Stradale e il personale autostradale.

Autostrada dei Fiori segnala code e rallentamenti. I veicoli vengono fatti uscire ad Albenga. Traffico in tilt sulla via Aurelia in direzione Levante.

La Polizia Locale di Borghetto sta veicolando il traffico nei punti più critici. Il sindaco Giancarlo Canepa ha inoltre chiesto al comune di Ceriale di spegnere il semaforo presente sulla via Aurelia nel territorio cerialese.

AGGIORNAMENTI IN CORSO.