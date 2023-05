Genoa, la porta stavolta è stregata. Al Ferraris è la Lazio a sollevare la Supercoppa Primavera: è 0-4

Restava un ultimo "piccolo" passo, lungo appena novanta minuti, a tutti gli effetti la proverbiale ciliegina da mettere sulla torta preparata da Accornero e compagni in questi dieci mesi.

Aveva l'essenza della Supercoppa contro la Lazio questa, per la Primavera del Genoa. Non è arrivata nonostante la spinta del pubblico del "Luigi Ferraris", eppure il sapore della stagione dei Grifoncini di Gilardino prima e Agostino poi resta comunque dolce, delizioso.

Il trofeo che vedeva in campo le due compagini vincitrici dei due gironi di Primavera 2 è andato ai biancocelesti con un passivo forse eccessivamente pesante nei confronti dei rossoblù, 0-4, ai quali al triplice fischio finale resta da recriminare verso la sorte e per non aver saputo capitalizzare quanto costruito.

Cosa che invece agli aquilotti riesce. Eccome. Già dopo nemmeno dieci giri di lancetta, quando a firmare il vantaggio è Gonzalez con un tap in beffardo per Calvani, dopo che Baldé era stato caparbio a conquistare la sfera nel duello proprio contro l'estremo genoano (8'). Un gol che non sembra modificare i ritmi del match, tanto che le occasioni più nitide capitano agli avanti di casa.

L'asse più fruttuoso per i ragazzi di mister Agostini è quello dei soliti Accornero e Debenedetti. Almeno lo è fino alla conclusione: il centravanti finalese prima calcia addosso al portiere avversario (23'), poi sono entrambi a firmare insieme ad Arboscello la più grossa occasione della prima frazione, ancora senza trovare lo specchio (32'). Ci riesce invece poco dopo Mango Fernandes (41'), mandando al riposo i suoi avanti 2-0.

L'intervallo non cambia il copione, tanto che al rientro il Genoa potrebbe accorciare da corner con Gabriele Calvani (48') e la Lazio trovare il tris in contropiede in un paio di occasioni. Le porte paiono stregate fino agli ultimi minuti, quando però sono ancora i ragazzi di mister Sanderra a trovare la tripletta e poi il poker: a chiudere i conti la doppietta personale di Mango Fernandes in ripartenza (88'), con il punto esclamativo propiziato dallo sfortunato intervento di due genoani sul cross di Rossi (91').