Albenga, Coldiretti: "Stagione pessima con il 50% delle margherite ancora sui campi, chiesto aiuto al comune per lo smaltimento"

Nella serata di ieri il Consiglio della sezione di Albenga – per la prima volta sotto la presidenza della neo eletta Micaela Pizzo – si è riunito per tirare le fila dell’ultima stagione.

“Alla fine di una stagione veramente difficile per le imprese floricole – commentano Marcello Grenna e Antonio Ciotta, Presidente e Direttore di Coldiretti Savona – l’analisi della situazione economica è sconfortante e le prospettive incerte”. All’interno dell’area albenganese, così come in tutta la Liguria e in Italia, straordinarietà di qualunque natura (siano esse climatiche, commerciali, economiche o sociali) condizionano sempre più frequentemente l’andamento del mercato, “come accaduto purtroppo quest’anno anche con il fiorito della zona – continuano Grenna e Ciotta – in particolare le margherite”. Diverso discorso è invece, quello delle aromatiche, per le quali il 2023 – benché non possa essere ricordato come un anno tra i migliori in termini produttivi – può quantomeno non essere iscritto tra le annualità più negative per il comparto.

“Alla luce di quanto accaduto in questi ultimi anni – incalzano ancora il Presidente e il Direttore di Coldiretti Savona – si conviene sulla quanto mai evidente necessità di mettere in atto una seria e attenta programmazione, figlia di reali e mirati accordi commerciali. Programmare una produzione senza ragionevole certezza della vendita è infatti ormai diventato un azzardo troppo oneroso per le imprese e, al cospetto del forte aumento dei costi di produzione come quello verificatosi a partire dal 2022, talvolta anche particolarmente pericoloso”.

Unitamente a ciò, “il Consiglio di ieri ha rappresentato un momento di incontro utile per affrontare in maniera concreta anche il problema della crisi idrica – proseguono – anche in virtù dei futuri lavori legati allo spostamento della ferrovia di Albenga, che quasi sicuramente, così come affermato, tra gli altri, anche dagli stessi progettisti, interesseranno le falde acquifere presenti nell’area della piana”.

Ma anche onori, non solo “oneri”. La riunione di ieri ha rappresentato anche l’occasione per fare il punto della situazione sul percorso di rinnovo cariche che sta interessando la nostra Federazione provinciale, a cominciare dalla neo-eletta Presidente dei Pensionati, Gabriella Caratti, a cui l’intero Consiglio “ha fatto i più sinceri auguri di buon lavoro” concludono, infine, Grenna e Ciotta.