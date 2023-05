C'è finale e... Finale. L'ironia social colpisce la Juve

Ci sarà una squadra italiana in ogni finale calcistica europea quest'anno: l'Inter che il 10 giugno a Istanbul affronterà il Manchester City per la Champions League, la Fiorentina di scena tre giorni prima a Praga contro il West Ham per la Conference League e la Roma che il 31 maggio a Budapest contro il Siviglia proverà a conquistare l'Europa League.

C'è chi invece, messe da parte le fatiche del campionato, potrà godersi comunque un'altra... Finale. Sarà la Juventus, colpita dall'ironia dei social network e di una delle più note pagine satiriche calcistiche che per scherzare sull'uscita dei bianconeri dalle coppe europee ha, sfruttando il gioco di parole, ha scelto la capitale dell'outdoor e nota località vacanziera della riviera per ironizzare sulla sconfitta di ieri contro gli spagnoli.

Perché si sa, quando si è molto seguiti e amati dai tifosi, si è anche molto esposti all'ironia, per la quale il calcio trova sempre terreno assai fertile.